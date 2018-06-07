В Баку уволены два водителя автобусов

Бакинское транспортное агентство изучило видеоматериалы, связанные с водителями автобусов, грубо нарушавшими правила дорожного движения во время перевозки пассажиров и которые вели себя неэтично в отношении пассажиров. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению агентства в четверг, это водители автобусов маршрутов номер 49 и 136.

Перевозчики обоих маршрутов немедленно были вызваны в Бакинское транспортное агентство, где от них потребовали объяснений. В результате перевозчики уволили водителя автобуса маршрута номер 136, Орхана Султанова и водителя автобуса маршрута номер 49, Эльчина Аббасова. Перевозчикам также было поручено осуществить необходимые мероприятия во избежание повторения аналогичных случаев.

Отметим, что видеоматериалы в связи с указанными водителями для правовой оценки будут направлены в соответствующие структуры. Также будут приняты меры для того, чтобы в будущем Орхан Султанов и Эльчин Аббасов не принимались на работу в качестве водителей.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook