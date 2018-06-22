На Агсуинском перевале просела дорога - ПОДРОБНОСТИ

22 июня 2018 18:10

На участке дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем через Агсуинский перевал, произошло проседание дорожного полотна, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Просевшая дорога была закрыта, въезд автомобилей запрещен. В настоящее время автомобили пользуются альтернативными дорогами, проложенными на этой территории.

Напомним, что за последние годы дорога на Агсуинском перевале проседала несколько раз.

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