В Азербайджане начнут выдавать новые удостоверения личности - ДАТА

Удостоверения личности нового поколения начнут выдаваться гражданам Азербайджана с 1 сентября.

Это отражено в законопроекте "О внесении изменений в ряд законов Азербайджана в связи со сроками применения удостоверений личности нового поколения гражданина Азербайджана", который обсуждался в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Знакомя депутатов с проектом, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли отметил, что сроки выдачи гражданам удостоверений личности нового поколения несколько раз менялись.

По его словам, причина заключалась в отсутствии необходимого оборудования для начала этого процесса. "Оборудование доставлено в Азербайджан, и уже установлено в десяти регионах страны", - сказал Гусейнли.

После голосования изменения в ряд законов Азербайджана были приняты.

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