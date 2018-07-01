10 летних направлений для путешествия в Азербайджан - ФОТО

Лето в Азербайджане встречает туристов жаркой погодой, песчаными пляжами и изобилием овощей и фруктов. Для отдыха в этой южной стране есть масса возможностей и интересных мест, которые удивят даже самого искушенного путешественника. "Москва-Баку" составила десять мест, которые нужно посетить именно этим летом в Азербайджане, передает Day.Az.

Нахчыван

В этом году Нахчыван объявлен столицей исламской культуры и в связи с этим здесь будут проведены различные культурные мероприятия. Исторически являвшийся одним из величественных городов Ближнего и Среднего Востока Нахчыван на протяжении всего своего великого прошлого играл особую роль в сохранении и развитии многовековых достижений исламской культуры. В этом крае более 1000 исторических памятников, 60 из них - мирового значения, что само по себе свидетельствует о древней истории Нахчывана. В древнем городе сформировалось богатое историко-культурное наследие: мавзолеи Момине хатун, Гюлюстан, Гарабаглар, ледохранилища и бани, мечети и другие памятники. Среди туристов особенно популярны религиозно-культурный мемориальный комплекс "Асхаби-Кехф Зияретгяхы", изображения Гемигая, мавзолеи "Нахчывангала", "Нух тюрбеси", "Гарабаглар", "Юсиф Кюсеироглу", "Момине хатун", а также недавно восстановленный Алинджагала, напоминающий город инков Мачу-пикчу.

Лянкяран

Лянкяран этим летом стал еще ближе к россиянам: в начале июня авиакомпания AZAL открыла полеты из международного аэропорта Внуково в этот город. Рейсы Москва-Лянкяран выполняются еженедельно по пятницам, но если маршрут будет востребован, то его количество обещают увеличить. Поездка в Лянкяран - это прекрасная возможность познакомиться с южными регионами Азербайджана. В этой субтропической зоне растут мандарины и киви, выращивают чай и готовят рыбу "лявянги". В летний сезон туристов заинтересуют лянкяранские пляжи, один из которых знаменит своими черными песками. Всего в часе езды от Лянкярана находится другой курортный город Астара, который также развивает пляжный отдых. А для любителей отдыхать на лоне природы есть туры в Гирканский национальный парк, где можно увидеть уникальное железное дерево.

Гейгель

В этом году отмечается 200-летие переселения немцев в Азербайджан, и если вы хотите увидеть настоящие немецкие домики, то тогда стоит поехать в город Гейгель. Он был основан как колония Еленендорф немецкими колонистами из Швабии. Название Helenendorf колония получила в честь Великой княжны Елены Павловны, дочери Павла I и Марии Фёдоровны. Главным занятием немцев в Еленендорфе было виноделие, причем местные вина поставлялись не только в Петербург и Москву, но и в Европу. Кроме того, немцы Еленендорфа были отличными ремесленниками. В 1941 году колония прекратила существование - по приказу НКВД все немцы были насильственно переселены в Среднюю Азию. В городе Гейгель, возникшем вокруг Еленендорфа, до сих пор остались немецкие дома, в одном из которых вот-вот откроют музей. Ну а жемчужина города - неоготическая лютеранская кирха Святого Иоанна, крупнейшая протестантская церковь на всем Кавказе. Храм не действует, внутри находится краеведческий музей.

Шамаха

В Азербайджане есть свой сафари-парк, который находится в Шамахе. Этот экологический заповедник для диких животных был возведен в прошлом году на территории горно-лесистой местности под названием Пиргулу. Сюда из хозяйств Латвии, Польши, Словакии, Чехии и Венгрии были завезены состоящие из трех видов 420 голов генетически ценных животных, именуемых благородными оленями, ланями из породы маралов и муфлонами. В течение нескольких лет их популяцию удалось увеличить, и теперь здесь обитают более тысячи животных. В сафари-парк чаще всего отправляются за фото-охотой. Двигаясь на мини-карах по специально огороженной дороге, можно любоваться красотой местного ландшафта и наблюдать за дикими животными.

Губа

Губинский район населен различными малыми народами. Почти в каждом его селе живет отдельная народность, со своими обычаями и традициями. Так, в Хыналыге живут хынаглинцы, а в Хопуте говорят на своем, хопутском языке. А Джек здесь вовсе не имя американца из Техаса, а название малочисленной этнической группы и одноименного села. Поселение находится высоко в горах - здесь осталось всего несколько сотен человек и потому сегодня джекский язык относится к вымирающим языкам, а значит стоит поторопиться отправиться в Джек. Местная школа обучает только до 4 класса, а из достопримечательностей только мечеть, построенная в VIII веке. Но это не главное: ведь в Джек едут знакомиться с самобытным образом жизни этого древнего народа, попробовать местную кухню, а еще посидеть с агсакалами на скамейке, послушать их необычный язык.

Гусар

Расположенный в Гусарском районе горнолыжный комплекс Шахдаг перешел на летний режим. Теперь он не менее популярен, ведь на смену лыжам и сноубордам пришли другие развлечения - квадрациклы, тротинет, зип-лайн, боб-карты, нордическая ходьба в горы, полеты на параплане и др. В Шахдаг едут, чтобы спрятаться от знойного лета, весь в горах всегда прохладно и свежо. Комплекс находится в трех часах езды от Баку, недалеко от границы с Россией и на сегодняшний день это самый крупный туристический проект, построенный на государственные средства Азербайджана. В свою очередь, каждые выходные в комплексе будут проводиться различные развлекательные мероприятия - фестивали электронной музыки, рок-музыки, Неделя российской культуры, винный фестиваль и др.

Габала

Габала - древнейший город Азербайджана, в течение шестисот лет она была столицей древней Кавказской Албании. Сегодня это еще одно популярное направление для россиян, куда летают самолеты из Москвы. Этот город, пожалуй, самый туристический - здесь удивительная дикая природа, расположены многочисленные исторические памятники, построены современные отели (в том числе Chenot Palace Health Wellness Hotel), горнолыжный комплекс, Луна-парк и др. Габала - город соревнований и фестивалей. Эти летом здесь пройдут велотуры и соревнования по стрельбе, Международный музыкальный фестиваль, фестиваль варенья и многое другое.

Барда

Барда не избалована туристами, но в этом древнем городе, богатом историческими событиями, есть на что посмотреть. На территории Барды, которой не менее трех тысяч лет, находится около пятисот исторических памятников. Этой весной с участием Президента Ильхама Алиева состоялось открытие капитально реконструированной Бардинской гробницы и комплекса Торпаггала. Гробница была построена в 1322 году на территории построенных до нашей эры оборонных стен под названием Торпаггала. Гробница, имеющая башневидное строение, состоит из подземной и наземной частей. Подземная часть включает характерный для того периода склеп, а наземная является мемориальным памятником и носит монументальный характер. На надгробии, которое образует композиция, покрывающая часть от цоколя до верхнего бордюра и представляющая собой сочетание бирюзового изразца и красного кирпича, симметрично повторяется слово "Аллах". Именно поэтому в народе памятник называют также гробницей "Аллах-Аллах". В честь кого он построен, неизвестно.

Гах

В западные регионы Азербайджана стоит поехать в поисках старинных албанских храмов, которые затерялись в гуще леса или находятся на труднодоступных вершинах холмов. Один из самых известных и таинственных - албанский храм Кюрмюк, расположенный на вершине горы в Гахском районе. Добраться до него крайне сложно, но преодолевшего этот путь ждет встреча с необычным храмом, древними фресками и старинными колоколами. Храм заброшен и только два раза в год, во время праздника Кюрмюк он оживляется: исполняются религиозные обряды, жертвоприношение, народные гулянья. Примечательность этого праздника в том, что в нем участвуют как христиане, так и азербайджанцы.

Гобустан

В 60 км от Баку находятся удивительные грязевые вулканы Гобустана. Азербайджан считается родиной этого загадочного природного явления, ведь именно на его территории находятся 350 из известных миру 800 вулканов. Здесь невероятный, фантастический пейзаж: складывается ощущение, будто ты находишься на поверхности Луны и перед тобой космическая картина - серая поверхность, стекающие по склонам вулкана причудливые "языки" излияния и множество сопок различных размеров. Кстати, в вулканах можно искупаться, это вполне безопасно, а потом смыть высохшую грязь в Каспийском море. Для кожи это весьма полезно.