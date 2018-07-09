Объявлены нерабочие дни в августе
9 июля 2018 11:59 666
В августе в связи с праздником Гурбан в Азербайджане два дня будут нерабочими.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, согласно части 2 статьи 105 Трудового кодекса и постановлению Кабмина от 6 декабря 2017 года под номером 540 в связи с праздниками Новруз, Рамазан и Гурбан в 2018 году, 22 и 23 августа считаются нерабочими днями.
Праздничные дни приходятся на среду и четверг.
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