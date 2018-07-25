В Агсу автомобиль на остановке сбил 2 пешеходов

В Агсуинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано на дороге Агсу-Кюрдамир, на территории села Чийни.

Находившийся за рулем легкового автомобиля марки "Mercedes" житель Кюрдамирского района Халилов Гамлет Алисафа оглу (1961 г.р.) потерял управление и сбил стоящих на остановке жителя города Гянджа Алиева Эдварда Фахраддин оглу (1965 г.р.) и 45-летнего Бабаева Алима Насиб оглу.

А.Бабаев скончался на месте происшествия, а Эдвард Алиев был доставлен в Агсуинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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