Названа дата начала месяца Мухаррам

"В этом году месяц Мухаррам в Азербайджане начнется 11 сентября, а через 10 дней будет Ашура (10-й день Мухаррама - ред.). В связи с этим выполняется план мероприятий Госкомитета по работе с религиозными образованиями".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы.

По его словам, в соответствии с планом пройдут встречи, будут проведены обсуждения:

"В месяц Мухаррам люди в мечетях совершают религиозные обряды в соответствии с требованиями нового времени. Я считаю, что и в этом году с этим не будет проблем. Религиозные обряды выполняются имамами мечетей. Имамы возглавляют намаз, а их проповеди опираются на исламские ценности".

М.Гурбанлы отметил, что по призыву Управления мусульман Кавказа ежегодно проводятся акции по сдаче крови: "Эти призывы в последние годы также озвучиваются в Турции и Иране. То есть, неприемлемо наносить себе удары цепями, травмировать себя".

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