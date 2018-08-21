Названа дата начала месяца Мухаррам

21 августа 2018 12:43

"В этом году месяц Мухаррам в Азербайджане начнется 11 сентября, а через 10 дней будет Ашура (10-й день Мухаррама - ред.). В связи с этим выполняется план мероприятий Госкомитета по работе с религиозными образованиями". 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы. 

По его словам, в соответствии с планом пройдут встречи, будут проведены обсуждения:

"В месяц Мухаррам люди в мечетях совершают религиозные обряды в соответствии с требованиями нового времени. Я считаю, что и в этом году с этим не будет проблем. Религиозные обряды выполняются имамами мечетей. Имамы возглавляют намаз, а их проповеди опираются на исламские ценности". 

М.Гурбанлы отметил, что по призыву Управления мусульман Кавказа ежегодно проводятся акции по сдаче крови: "Эти призывы в последние годы также озвучиваются в Турции и Иране. То есть, неприемлемо наносить себе удары цепями, травмировать себя". 

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