В Мингячевире произошел сильный пожар, есть погибший и пострадавшие

В городе Мингячевир произошел пожар в жилом здании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Нариманова, 49.

Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже 4-этажного дома. На место пожара были привлечены два пожарных расчета Государственной службы пожарной охраны. Пожар потушен.

Во время пожара погиб владелец квартиры, Сергей Александрович Борисов, приблизительно 55 лет.

Кроме того, 4 жильца здания отравились дымом. Им оказана необходимая медпомощь.

По факту ведется расследование.

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