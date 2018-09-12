В Мингячевире произошел сильный пожар, есть погибший и пострадавшие
12 сентября 2018 15:08 218
В городе Мингячевир произошел пожар в жилом здании.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Нариманова, 49.
Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже 4-этажного дома. На место пожара были привлечены два пожарных расчета Государственной службы пожарной охраны. Пожар потушен.
Во время пожара погиб владелец квартиры, Сергей Александрович Борисов, приблизительно 55 лет.
Кроме того, 4 жильца здания отравились дымом. Им оказана необходимая медпомощь.
По факту ведется расследование.
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