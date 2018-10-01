«Мой Баку»: Кичик Гала – улица Ичеришехер, на которой трудно заблудиться - ФОТО

Можем ли сказать, что хорошо знаем свой город? Даже Ичеришехер, Старый город, где каждому жителю Баку вроде бы знаком каждый камень, хранит в себе неизвестную нам историю.

Мы как-то привыкли к Ичеришехер, как к огромному музею, памятнику, но часто ли мы прогуливаемся по его улочкам, всматриваясь в вывески, адреса и достопримечательности?

Предлагаем сегодня нашим читателям прогуляться по одной из самых главных улиц внутреннего города - Кичик Гала (Малая Крепостная). Эта улица по праву считается самой длинной улицей "города в городе". Она простирается от Шамахинских ворот (Гоша Гала гапысы) и тянется вдоль крепостных стен до Сальянских ворот. Вот от них, то есть от Сальянских ворот Ичеришехер и начнем нашу прогулку.

Эта улица Старого города расположена ближе к выходам за пределы Крепости в центр. Кроме того, она прямая и на ней, в отличие от лабиринта прочих улочек, труднее всего заблудиться иностранцу, более того - практически невозможно. Наверное по этой причине на ней расположено множество отелей, ресторанов и посольств различных стран. Так, первой на нашем пути оказалась польская дипмиссия. Это здание одно из немногих не исторических в пределах Старого города, оно построено в 2010 году и смотрится довольно контрастно на фоне древних стен.

Пройдя несколько метров, мы ступаем в любимое место туристов постсоветского пространства, отрезок улицы, называемый с любовью и ностальгией "Черт побери!". Примечательно, что даже те, кто никогда не смотрел "Бриллиантовой руки", знают, с чем связано такое название. А скольких жителей крепости такая достопримечательность заставила познакомиться с замечательной гайдаевской комедией! Тем, кто пока не в курсе (неужели такое возможно?) напомним, что здесь снимался известный эпизод всеми любимого фильма "Бриллиантовая рука". Находится это местечко у дома №8 по улице Кичик Гала. Это место является сегодня обязательным пунктом посещения у российских туристов и гостей из других стран бывшего Союза. Многие туристы, которые проходят здесь, спешат сделать снимок в стиле героев Никулина и Миронова, сидя на булыжниках перед подвалом, именуемом в фильме аптекой "Чиканук" с восклицанием "Черт побери!.

Сегодня это здание представляет собой почти современный особнячок и трудно узнать в нем то самое место из фильма. Но местные жители недавно решили исправить этот недостаток и открыли тут ресторанчик с соответствующим названием и антуражем.

Кстати, с этим переулком связаны не только воспоминания о знаменитом фильме. Местные жители рассказали, что есть поверье, будто однажды прогулявшийся по этой старинной улочке в скором времени найдет свою вторую половину...

В общем, споткнулись, упали, слава Богу, без гипса, сфоткались и пошли.

СПРАВКА: По свидетельству средневековых источников, в городе Баку насчитывалось 70 полубашен и одна четырехугольная башня, расположенная в северной части крепостных стен. В средние века эти башни использовались как помещения для хранения оружия. Строительство таких башен-крепостей преследовало две цели. Во-первых, еще более усилить защиту города с северной стороны. Во-вторых, использовать закрытое, пространное помещение башни для хранения оружия. После взятия в 1806 году Баку русскими войсками, вдоль улицы Кичик Гала, в направлении северо-западных крепостных ворот, были построены казармы для русских солдат. Затем в этих казармах, дошедших до наших дней, поселились местные жители.

Дальше нас ждет другое "кинематографичное" место улицы. Тут снимался эпизод из уже нашего, родного фильма "О олмасын, бу олсун". А именно "Баня Ага Микаила", которая была сооружена в 18-м веке. После фильма местные ее так и называют - баня "Мешади Ибада".

"Баня Ага Микаила" отличается от других просторностью внутренних помещений. Фасад бани строгий, в характерных архитектурных формах с объемными куполами. Архитектурная композиция бани выражена разделенными на пропорциональные ярусы стрельчатыми арками и куполами. Несколько лет тому назад "Баня Ага Микаила" была закрыта на ремонт, а сегодня снова функционирует по прямому назначению.

Интересно, что из-за того, что в этой местности с древности по сей день существовало множество бань, данный квартал в простонародье назвали "кварталом баньщиков".



Проходим дальше по улице, минуя известный хамам. Тут расположился отель, различные жилые здания. А вот еще один монумент - памятник поэту Алиаге Вахиду. Автором скульптуры является Рагиб Гасанов. Памятник первоначально был установлен в 1990 году около Филармонии, а на данное место перенесен в 2009 году. Если приглядеться, можно заметить, что композиция совмещает изображение лица поэта с героями его произведений, которые нашли отражение на шее и волосах бюста.

Неподалеку от памятника расположилась так называемая мечеть "Чин". Так ее называют в народе, мол, исполняются желания посетивших данную мечеть. В действительности же она называется мечетью Имама Османа аш-Ширвани. Построена она еще в 14-м веке. Представляет собой жесткую, крупномасштабную

Прямо на повороте от скверика Вахида расположилось административное здание Государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Комплекс Дворца Ширваншахов". Далее по улице проходим здание посольства Италии, художественную галерею "Гала арт". Прямо перед галереей находится небольшой и уютный парк. Пройдя его, можно увидеть интересную аллею вдоль стены. Сразу видно, что аллея новая, но она замечательно сочетается с окружающими ее древними объектами и вписывается в общую картину. Особенно привлекают внимание катапульта и пушки, установленные у бойниц крепостной стены.

Интересны не только здания, но и сама крепостная стена. Вдоль стен можно увидеть небольшие башни. Одна из них, четырехугольная, называется донжон (в переводе с французского - оборонительная башня). Как нам рассказали в Крепости, у башен имелась своя функция. С целью сохранения крепостных стен при строительстве оборонительных сооружений в Баку возводились башни, которые сливались со стенами, становясь их неотъемлемой частью.

Ну, вот мы и выходим на финишную прямую улицы, прямиком к одному из главных монументов улицы - ворота Гоша гала гапысы, они же - Двойные ворота, они же - Шамахинские ворота. Они также называются воротами шаха Аббаса. Во времена его правления они находились во внешней крепостной стене. В 1886 году стену разрушили, а ворота были перенесены во внутреннюю стену. Так и появились парные ворота. Кстати, эти ворота имеют необычную символику, которую можно увидеть и сегодня - два льва (т.е. крепостные стены), голова быка (т.е. старый город), луна и солнце, которые можно считать официальным гербом Ичеришехер. По мнению специалистов, эти символы можно расшифровать так: крепостные стены старого города охраняются днем и ночью...

Если вам понравилась наша сегодняшняя прогулка, следите за проектом "Мой Баку". Впереди вас ждет еще много интересного.

Лала Мамедова