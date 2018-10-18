Спецоперация СГБ Азербайджана: арестован иностранный шпион - ФОТО

Иностранный гражданин Хасанзада Бахрам Нусрат оглу по поручению зарубежных служб занимался шпионажем в ущерб государственной безопасности Азербайджана. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении, информация об его преступных действиях, о том, что он занимался шпионажем в ущерб государственной безопасности Азербайджана, перехватом государственной тайны и вербовкой граждан Азербайджана, подтвердилась.

В результате совместной операции, проведенной СГБ и Государственной пограничной службой, Хасанзада Бахрам был задержан на территории страны при незаконном пересечении государственной границы. Главное следственное управление СГБ привлекло его к уголовной ответственности по ст. 276 (шпионаж) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.