Минздрав о ситуации со "свиным гриппом" в Азербайджане

В Азербайджане нет "свиного гриппа", сказал главный эпидемиолог минздрава Ибадулла Агаев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, если в стране появится "свиной грипп", то система здравоохранения Азербайджана способна его пресечь.

"В соседней Грузии распространен вирус H1N1. Но вводить запрет на въезд из Грузии в Азербайджан, как и выезд из страны, невозможно. Все заболевшие в Грузии госпитализированы", - сказал Агаев.

Напомним, что в Грузии от "свиного гриппа" (тип A-H1N1) уже скончались 14 человек.

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