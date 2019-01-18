От непогоды в Баку пострадали пять человек

18 января 2019 11:38

Минувшим днем в Азербайджане в связи с резким ухудшением погодных условий на станцию скорой медицинской помощи поступило 5 вызовов.

Об этом, как передает Day.Az, в ответ на запрос Report сообщили в министерстве здравоохранения.

Четырем обратившимся была оказана помощь на месте, они были отпущены домой.

В министерстве отметили, что только один человек продолжает лечение в больнице: "Пациент был доставлен в Клинический медицинский центр № 1 с диагнозом перелом бедренной кости. Угрозы его жизни нет".

Напомним, что вчера в результате сильного ветра в торговом центре "Бина" рекламный щит упал на проходившего рядом мужчину.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az