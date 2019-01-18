От непогоды в Баку пострадали пять человек
18 января 2019 11:38 181
Минувшим днем в Азербайджане в связи с резким ухудшением погодных условий на станцию скорой медицинской помощи поступило 5 вызовов.
Об этом, как передает Day.Az, в ответ на запрос Report сообщили в министерстве здравоохранения.
Четырем обратившимся была оказана помощь на месте, они были отпущены домой.
В министерстве отметили, что только один человек продолжает лечение в больнице: "Пациент был доставлен в Клинический медицинский центр № 1 с диагнозом перелом бедренной кости. Угрозы его жизни нет".
Напомним, что вчера в результате сильного ветра в торговом центре "Бина" рекламный щит упал на проходившего рядом мужчину.
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