Секреты обстановки: как грамотно выбрать мебель в Баку - ФОТО

Покупка новой мебели требует немалых денежных вложений. Поэтому, покупая новую обстановку, хочется, чтобы она прослужила много лет и при этом дольше оставалась в хорошем состоянии. Сегодня на рынке достаточно большой выбор мебели на любой вкус и кошелёк. Тут главное - не растеряться и сделать правильный выбор. И не думайте, что это так просто.

Day.Az решил разобраться, как правильно выбрать мебель, побеседовать об этом со специалистами и помочь нашим читателям в этом нелегком деле.

Общие понятия

Продавец-консультант одного из крупных столичных мебельных салонов Наиля Юсифова рассказала много интересного о выборе обстановки. По ее словам, прежде всего, необходимо определиться, что именно мы хотим приобрести, состав предметов интерьера, и только потом выбирать, каким будет дизайн мебели или обивка. Важно четко представлять, где будут стоять стол со стульями, где разместится диван, в какой угол лучше впишется кресло, нужна ли вам горка и т.д. Определившись со всем этим, можно смело отправляться по магазинам и выбирать.

Современные бакинцы, отметила консультант, предпочитают классике модерн и авангард. Поэтому сегодняшний рынок предлагает преимущественно такие модели. Самый любимый производитель - Турция. И это не случайно, потому что в этой стране производят качественную и недорогую мебель. Но, давайте обо всем подробнее.

Твердая мебель

Что касается стоимости твердой мебели, то она зависит не только от материала, но и от дизайна модели. Если брать отдельные предметы, к примеру, один стул, то его цена колеблется от 50 манатов и выше. Однако материал, из которого изготовлена мебель, - это очень важный вопрос, на который не каждый покупатель обращает внимание. А напрасно.

Ламинат. Конечно, большинство покупателей предпочитают приобретать мебель из этого материала, т.к. она наиболее доступная по цене. Ламинат или иными словами ЛДСП - это ламинированная древесно-стружечная плита. Главным плюсом этого материала является его способность выдерживать высокую температуру, именно поэтому его часто используют в производстве кухонных гарнитуров. Сегодня на рынке встречается и влагоустойчивый ламинат, что позволяет использовать его и в ванных комнатах. Кроме того, сейчас этот материал выпускают в разной цветовой гамме, а это допускает возможность сочетать мебель из ламината с любым интерьером.

Эксперт: "К сожалению, древесно-стружечные плиты не годятся для тонкой обработки, поэтому такая мебель будет без тонких узоров. Да и особой прочностью этот материал не отличается".

МДФ. По словам Наили Юсифовой, наиболее прочна мебель, изготовленная из МДФ, - древесноволокнистых плит средней плотности. Этот материал устойчив к воздействию влаги и даже огня. Поэтому очень часто его применяют при изготовлении фасадов и дверей кухонной мебели и ванных комнат. Такая мебель, однозначно, прослужит долго. К тому же, МДФ - экологичный материал, а значит, он идеально подойдет для детской комнаты.

ДСП. Если говорить о мебели эконом-класса, то здесь идеальный вариант - это ДСП. Этот материал изготавливается из спрессованных опилок и стружек, пропитанных формальдегидными смолами. Этот материал чаще всего применяется для изготовления корпусов встроенной мебели. ДСП с повышенной влагостойкостью хорошо подойдет для ванной и кухни. На изделиях из этого материала гвозди и шурупы держатся крепко и долго. ДСП легко опиливать, но на нем, как и на ламинате, невозможна тонкая обработка, отметила консультант мебельного салона.

Пластик. Сегодня хорошо зарекомендовали себя кухонные фасады из пластика, продолжает эксперт. Это достаточно прочный материал, кроме того, он имеет привлекательный внешний вид. Пластик хорошо переносит влагу, не меняет со временем свой внешний вид и цвет, не впитывает запахов. Такой материал очень легко моется, можно спокойно применять любое моющее средство.

Мягкая мебель

"Выбирая мягкую мебель, местный потребитель предпочитает многофункциональность и всевозможные механизмы. Диваны и кресла у наших потребителей обязательно должны нести функцию кровати и дополнительного хранилища для постельного белья. Бесспорно, это очень удобно и практично. Но необходимо учитывать: если диван или кресла будут служить местом для сна, то желательно обращать внимание на их каркас. Это основа мягкой мебели. Каркас должен быть изготовлен из цельно-древесных брусьев", - подчеркнула Наиля Юсифова.

Обивка из кожи. Такая обивка богато смотрится, к тому же, за ней легко ухаживать, любое пятно, можно устранить влажной уборкой. Мебель из натуральной кожи прослужит вам много лет. "Пожалуй, единственный минус такой мебели - высокая цена. Но, если все же хочется, чтобы в обстановке присутствовали такие элементы, можно подобрать изделия с кожаными подлокотниками, это сейчас очень модно", - пояснила Наиля Юсифова.

Однако наш эксперт не советует приобретать мягкую мебель из искусственной кожи, потому что она очень быстро начинает лопаться и трескаться по краям и по швам. Такая мебель подойдет для офисов, но для дома она не очень практична.

Натуральные ткани. По словам Наили ханум, обивка из хлопка - вариант бюджетный. Однако уже через год он весь истирается и теряет цвет. Лен дороже хлопка, но зато прослужит дольше. Минусом является то, что с него практически невозможно удалить загрязнения. Неплохим вариантом могут стать диваны и кресла из синтетических тканей. Они достаточно долговечны и за ними легко ухаживать.

Шенилл. В идеале - если обивка содержит в себе сочетание натуральных и синтетических тканей. "К примеру, шенилл. Сегодня это самая популярная обивочная ткань. Этот материал хорошо работает, поэтому способен долгое время сохранять внешний вид в хорошем состоянии", - заключила эксперт.

Цены на мягкую мебель также зависят от материала, формы, сложности конструкции и фирмы. Стоимость одного предмета начинается от 400 манатов.

Мебель в интерьере

Что ж, с материалами мы более или менее разобрались, хотелось бы еще грамотно обыграть новую мебель в декоре. В современном мире большое значение имеет не только сама обстановка, но и цветовая палитра мебели и стен. Правильно подобранный цвет в интерьере играет важную роль в отдыхе, детском развитии и даже гармонии в семье.

Разобраться в секретах обстановки нам помог дизайнер интерьера Рафаэль Халилов.

Детская

Следует отметить, что выбор цвета в детской комнате играет очень большое значение для психологического спокойствия, да и развития ребенка в целом. Конечно же, каждый цвет уникален по-своему.

"Желтый цвет весьма положительно воздействует на умственную работу и стимулирует детское развитие. Красный отвечает за энергичность и активность ребенка. Небесный цвет - это некое отражение природы и спокойствия", - рассказывает дизайнер.

Многие психологи утверждают, что все оттенки голубого способны вызывать в детях чувство вдохновения и даже стимулировать рвение к учебе. Дизайнер отмечает, что дети более чувствительны к различным цветам, чем взрослые. Поэтому, перед тем, как вы начнете заниматься декорированием детской комнаты, необходимо попытаться понять, какие оттенки лучше воздействуют на вашего ребенка, что он предпочитает сам, обратите внимание на цвета игрушек, которые он обычно выбирает.

По словам эксперта, для детской зоны лучше подбирать более безопасные модели мебели. Грамотная обстановка не только очень понравится ребенку, но и защитит его от всевозможных ушибов. Следовательно, сюда лучше покупать больше мягкой мебели. Конечно, не нужно никаких сложных конструкций и труднодоступных ящиков. И самое главное, в детской комнате всегда должно быть много света. Все эти нюансы обеспечат не только комфорт, но будут также положительно влиять на настроение и самочувствие ребенка.

Спальня

Спальня - это место, где люди расслабляются и отдыхают, а правильная расстановка мебели и верное использование цветовых сочетаний хорошо в этом помогают, считает Халилов. Разумеется, в этой комнате ни к чему яркие цвета. Не стоит также слишком "захламлять" спальню различными предметами. Здесь должно присутствовать только самое необходимое.

Рафаэль Халилов рекомендует ставить кровать напротив дверей, прислонив ее к стене, так, чтобы с обеих сторон на нее было удобно ложиться. Кровать должна быть достаточно большой и удобной, все остальное дело вкуса. В спальне желательно оформлять все в приглушенных тонах или же выбирать те оттенки, которые помогают вам расслабиться. Нежелательно устанавливать в этой комнате телевизор. Это место исключительно для отдыха.

Гостиная

Обставляя гостиную, говорит мой собеседник, можно и пофантазировать. Здесь все зависит от размера и структуры помещения. Ведущая роль в этой комнате принадлежит мягкой мебели. После того, как мягкая мебель нашла свою нишу, вы можете решать, куда будете размещать другие предметы обстановки. Столы и стулья лучше располагать в дальнем углу помещения, перед окнами. Если же ваша гостиная совмещена с кухней, то стол и стулья могут выигрышно разделять пространство на две зоны.

"Гостиную можно украсить любым цветом. Лично я предпочитаю оформлять эту комнату в спокойных и мягких тонах", - сказал дизайнер.

Прихожая

Многие считают, что в этой зоне особо не пофантазируешь с дизайном. Но ведь именно с прихожей и начинается знакомство с квартирой и ее хозяевами. Значит, этой частью квартиры также не стоит пренебрегать. Дизайнер рекомендует использовать в прихожей более светлые цвета. Правильно подобранный оттенок может добавить пространства. Зачастую, в коридорах бывает не так много места, но нужно же где-то хранить верхнюю одежду, обувь и сумки. В таком случае важна многофункциональность мебели. Шкафы-купе - тоже отличный вариант практически для любой прихожей.

Рафаэль Халилов также обратил внимание наших читателей на модульную мебель, или, как ее называют, наборную. По его словам, в Азербайджане такая мебель не производится и большим спросом не пользуется, так как у нас предпочитают роскошь. Но этот вид мебели постепенно входит в обиход и в нашей столице. Преимущество этой мебели в том, что она занимает мало места, поэтому чаще всего используется в небольших помещениях. Каждый сам может подобрать себе необходимую композицию, выбирая только те модули, которые нужны вам.

В любом случае, выбирать мебель и обставлять свой дом - дело вкуса. Задача эта непростая, но, вместе с тем, увлекательная.

Надеемся, что наши советы помогут вам сделать правильный выбор.

З. Исмайлова