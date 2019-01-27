"Мой Баку": Удивительная история Площади фонтанов - ФОТО

Одной из центральных и самых многолюдных площадей Баку является Площадь фонтанов. Название говорит само за себя, и даже гости столицы сразу догадаются, что главной достопримечательностью этой части города являются фонтаны, которые после недавней реконструкции приобрели оригинальные и самые непредсказуемые формы.

Кроме "водных" богатств, любимая площадь бакинцев славится огромным количеством столичных модниц, которые в течение всего дня дефилируют по ее просторам, ослепляя окружающих своей красотой и популярными брендами.

Такова Площадь фонтанов сегодня. А какова ее история? Наверняка, не многие ее знают. Предлагаем совершить историческую прогулку вместе с нами и узнать, как создавалась Площадь фонтанов, больше известная в народе, как Парапет, и как она стала неотъемлемой частью нашего города.

Площадь фонтанов переименовывалась несколько раз. Прежде на ее месте располагался пустырь, где проводились военные парады и религиозные шествия. Разговоры об облагораживании пустыря начались еще в 1806 году, когда Баку вошел в состав Российской империи, но целенаправленные действия властей по строительству площади в центре разрастающегося города приходятся только на 1859 год. Баку тогда получил статус губернского города и начал приобретать очертания почти европейской столицы.

Площадь Парапет, называвшаяся так, видимо, из-за окружавшей ее ограды, возникла в начале 1860-х годов по инициативе бакинского губернатора Колюбекина и потому некоторое время называлась в его честь. Созданная по проекту бакинского городского архитектора Касым-бека Гаджибабабекова, она явилась организующим элементом делового и общественного центра Баку. Тут располагались караван-сараи, жилые дома, гостиницы "Гранд-отель" и "Метрополь". По большим праздникам тут проводились торжественные мероприятия.

Главной достопримечательностью Парапета считалось выгодное расположение и широкая территория, способная вместить огромные толпы гуляющих, в связи с чем на него у властей города всегда имелись большие планы. В начале 1880-х годов тут собрались строить православный собор, но места для него оказалось мало, "благодаря" чему впоследствии тут притулилась армянская церковь. Свято место, как говорится, пусто не бывает. А православный храм имени Александра Невского был построен на базарной площади, на месте нынешних школ № 189 и 190. Планировалось возвести на площади и памятник Александру II, но и для него места оказалось недостаточно. Зато теперь на этом пятачке разместился великолепный памятник великому азербайджанскому поэту Низами.

Но один памятник на площади все-таки был - обелиск, поставленный в честь Цицианова, да, того самого, осаждавшего Баку. После установления советской власти памятник был снесен, и с этим решением трудно не согласиться.

Итак, к концу 19-го века было принято решение превратить площадь в сквер. Соответствующий проект представил в 1891 г. архитектор А. С. Кандинов. Озеленение Парапета началось только в начале 20-го века - здесь появился примитивный сквер в виде узкой полосы зелени по периметру со свободным пространством площади. Чахлая зелень, регулярная планировка, невыразительные по рисунку ограждения придавали скверу казенный и неуютный вид. Бакинцы его иронически называли "сухим" или бесплодным садом, который впоследствии превратился в оазис.

В 1920 году Бесплодный сад был переименован в сад им. Карла Маркса, хотя памятника этому деятелю здесь никогда не было. Превращенный в сквер Парапет с его старой застройкой после реконструкции 1950-х годов закрепил свое положение в планировке современного города.

В советские времена Парапет славился еще и тем, что в летние дни здесь играл оркестр, вокруг которого в вальсе кружились молодые пары. Кстати, в наши дни эта традиция возвращается - и на специальной площадке по праздникам играет духовой оркестр. Отметим, что еще в 70-х вокруг Парапета было оживленное движение, еще раньше ходили даже трамваи. В дальнейшем, с расширением площади она превратилась в сплошную пешеходную зону.

Новый этап реконструкции сада начался в 1984 году, расширился состав зеленых насаждений и началось каскадное озеленение. Вскоре сквер украсила роскошная пальма - подарок тогдашнему мэру Алишу Лемберанскому. Потом появились фонтаны, и за этим уголком отдыха уже накрепко закрепилось название Площадь фонтанов...

Нынешняя Площадь фонтанов - это удивительный сплав прошлого и настоящего. Площадь, выполненную в ультра-совершенном дизайне, с оригинальными, даже несколько сюрреалистичными фонарями и скамейками, уникальными по архитектуре фонтанами, окружают исторические здания, у каждого из которых своя долгая и интересная история. Здесь на каждом шагу переплелись эпохи, архитектурные течения и веяния культуры.

Этот уголок столицы уникален, как уникален и наш Баку, о котором мы, оказывается, так мало знаем.

Лала Мамедова