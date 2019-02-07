В Баку устроят массовую проверку учителей

7 февраля 2019 16:38

В Баку проводится итоговое оценивание учителей начальных классов и учителей-предметников общеобразовательных учреждений. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление образования по Баку.

В организованных Институтом профессионального развития работников образования экзаменах планируется участие 1387 учителей, которые в ноябре-декабре 2018 года завершили тренинги по повышению квалификации для учителей начальных классов и учителей-предметников общеобразовательных учреждений столицы.

Участвующим на экзамене учителям будут вручены сертификаты повышения квалификации государственного образца.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az