В Баку устроят массовую проверку учителей

В Баку проводится итоговое оценивание учителей начальных классов и учителей-предметников общеобразовательных учреждений. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление образования по Баку.

В организованных Институтом профессионального развития работников образования экзаменах планируется участие 1387 учителей, которые в ноябре-декабре 2018 года завершили тренинги по повышению квалификации для учителей начальных классов и учителей-предметников общеобразовательных учреждений столицы.

Участвующим на экзамене учителям будут вручены сертификаты повышения квалификации государственного образца.