Дорожная полиция в Баку возьмет эти дороги под усиленный контроль

Дорожная полиция в Баку возьмет под усиленный контроль территории, на которых чаще всего происходят дорожные происшествия. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ARB TV.

Сообщается, что хотя наблюдается общее снижение числа дорожно-транспортных происшествий, большинство этих случаев происходит в одних и тех же районах.

"Дорожная полиция уже определила эти улицы и проспекты. Согласно результатам исследований, большинство случаев дорожно-транспортных происшествий зафиксированы на проспектах Зия Буньядова, Гейдара Алиева, Азадлыг, Гара Гараев, Нефтчиляр, Нобель, а также на Городском шоссе, шоссе Баку-Мардакан, Мардакан-Бузовна, Бакинской кольцевой и т.д", - говорится в сообщении телеканала.

Предлагаемые новшества отражены в государственном плане по безопасности дорожного движения, охватывающее 2019-2023 годы.