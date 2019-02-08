Десятки домов в Шамахе пришли в крайне аварийное состояние - ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

В Исполнительную власть Шамахинского района поступило обращение о нанесении ущерба 1110 домам и объектам на территории района.

Об этом в пятницу сказал Trend главный архитектор Исполнительной власти Шамахинского района Рустам Алиев, передает Day.Az.

По его словам, на основе поступившего обращения был проведен осмотр 171 дома.

"Комиссия, созданная в связи с данным происшествием, продолжает осматривать дома. Согласно заключению Комиссии, было установлено, что 29 из осмотренных домов находятся в крайне аварийном состоянии (разрушены), 63 дома возможно восстановить, в 42 домах необходимо провести ремонтные работы. Состояние 37 домов считается удовлетворительным", - отметил Алиев.

Алиев сказал, что 12 из разрушенных домов расположены в центре района, 17 - в селах.

"Жители разрушенных домов временно размещены в квартирах своих родственников. В настоящее время комиссия продолжает изучать ситуацию в зоне землетрясения", - сказал главный архитектор.

5-6 февраля на территории Азербайджана были зарегистрированы подземные толчки. Пятого февраля в 23:31 по местному времени в 11 километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллы произошло землетрясение. По данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение ощущалось в эпицентре силой шесть баллов, а в прилегающих районах - 3-5 балла. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе. Шестого февраля в 02:34 по местному времени в восьми километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение силой три балла. Еще один подземный толчок был зарегистрирован в 04:25 по местному времени. Пострадавшим в результате происшествия оказана скорая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой, человеческих жертв нет.