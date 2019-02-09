В Азербайджане произошло еще одно землетрясение - Сейсмологи

В Азербайджане все еще регистрируются афтершоки после землетрясений, произошедших 5-6 февраля. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend глава пресс-службы Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Вусаля Рафиггызы.

По ее словам, на этих территориях происходят слабые подземные толчки.

"Эти толчки регистрируются в эпицентре землетрясения. Толчки будут продолжаться пока не угаснет процесс в очагах землетрясения", - сказала глава пресс-службы.

Напомним, что 5-6 февраля на территории страны были зарегистрированы пять землетрясений. Первое из них было зарегистрировано в семи километрах к югу от станции Пиргулу на территории Агсуинского района. Его сила составила 4,4 балла. Подземные толчки в эпицентре ощущались до 5, а в прилегающих районах до 4,3 балла.

Последнее землетрясение было зарегистрировано в 06:25 (шестого февраля) по местному времени в девяти километрах к западу от станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Подземные толчки в эпицентре ощущались до 4, а в прилегающих районах до 3 баллов.