Семья Фазиля Мамедова сделала заявление о его состоянии

9 февраля 2019 15:29

Информация о том, что умер экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов не соответствует действительности.

Как передает Day.Az, родные Фазиля Мамедова сообщили Demokrat.az, что новость о его смерти ложная.

"На данный момент Фазиль Мамедов находится в Баку. Его состояние нормальное. Не верьте подобным ложным информациям", - сказали родственники бывшего министра.

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