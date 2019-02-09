Семья Фазиля Мамедова сделала заявление о его состоянии

Информация о том, что умер экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов не соответствует действительности.

Как передает Day.Az, родные Фазиля Мамедова сообщили Demokrat.az, что новость о его смерти ложная.

"На данный момент Фазиль Мамедов находится в Баку. Его состояние нормальное. Не верьте подобным ложным информациям", - сказали родственники бывшего министра.