Жуткая авария в Баку, погибла девушка

15 февраля 2019 12:46

В Баку автомобиль сбил молодую девушку. Водитель сбежал с места ДТП. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, неизвестный автомобиль сбил 23-летнюю жительницу поселка Шувелан Хазарского района Т.Хаквердиеву. 

От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия. 

Виновный в ДТП водитель автомобиля марки Mercedes 23-летний Джавид Исмаилов задержан. 

Расследования по факту продолжаются. 

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