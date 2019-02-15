Жуткая авария в Баку, погибла девушка
15 февраля 2019 12:46 155
В Баку автомобиль сбил молодую девушку. Водитель сбежал с места ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, неизвестный автомобиль сбил 23-летнюю жительницу поселка Шувелан Хазарского района Т.Хаквердиеву.
От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.
Виновный в ДТП водитель автомобиля марки Mercedes 23-летний Джавид Исмаилов задержан.
Расследования по факту продолжаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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