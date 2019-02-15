Жуткая авария в Баку, погибла девушка

В Баку автомобиль сбил молодую девушку. Водитель сбежал с места ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, неизвестный автомобиль сбил 23-летнюю жительницу поселка Шувелан Хазарского района Т.Хаквердиеву.

От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.

Виновный в ДТП водитель автомобиля марки Mercedes 23-летний Джавид Исмаилов задержан.

Расследования по факту продолжаются.