В Баку ограничена деятельность кондитерского дома.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Report в Агентстве продбезопасности Азербайджана.

Сообщается, что распространилось видео в связи с антисанитарными условиями на предприятии по производству и продаже кондитерских изделий Gəncə Cake House. На основе обращения медиа по этому вопросу специалисты АПБА провели расследование в установленном порядке.

Во время расследования на предприятии по производству и продаже кондитерских изделий Gəncə Cake House, расположенном по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Шейха Мухаммеда Хиябани, дом 33, был произведен осмотр, взяты образцы для лабораторных исследований и направлены в соответствующие лаборатории Института продбезопасности.

При осмотре было обнаружено, что на предприятии не следуют санитарно-гигиеническим нормам, правилам товарного соседства, нарушают требования технических нормативных документов.

С учетом всего этого было принято решение ограничить деятельность предприятия до устранения обнаруженных недочетов.

Как ранее сообщал Day.Az, на кондитерских изделиях в витрине Gəncə Cake House оказалась крыса.