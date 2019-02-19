В Азербайджане может быть утверждена единая форма одежды, установленная соответствующим органом исполнительной власти, для учащихся общеобразовательных учреждений, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Данный вопрос отражен в законопроекте "Об общем образовании", который обсуждался во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Кроме того, в законопроекте отмечено, что общеобразовательное учреждение за счет своих средств сможет учреждать целевую денежную премию для учащихся, отличившихся успехами в учебе, а также победивших на республиканских и международных олимпиадах.

Законопроект был рассмотрен на втором чтении.