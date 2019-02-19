В Азербайджане запретят продажу энергетических напитков лицам младше 18 лет, если в составе этих напитков есть алкоголь.

Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения в проект закона "О молодежной политике" планирует ввести Милли Меджлис Азербайджана.

В первом чтении законопроект предусматривал некоторые ограничительные меры, направленные на формирование в стране здоровой молодежи и укрепление нравственных ценностей - в том числе ограничение на продажу несовершеннолетним табачных изделий и спиртных напитков.

Во втором чтении в статью 5.7.1. закона в этот перечень были добавлены спиртосодержащие энергетические напитки.