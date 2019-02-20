Гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА Гурбан Йетирмишли прокомментировал распространившиеся сообщения о якобы ожидаемом 21 февраля на Земле землетрясении силой 8 баллов.

Как передает Day.Az, Г.Йетирмишли сказал Report, что в Азербайджане нет вероятности разрушительного землетрясения: "В мире ежедневно происходят землетрясения различной силы. В целом, в течение года на Земле отмечается 100 000 землетрясений, среди которых встречаются и разрушительные. Сила большинства из зафиксированных толчков составляет 5,5-8 баллов".

По словам гендиректора, в Азербайджане наблюдается сокращение числа и частот продолжающихся в сейсмозонах афтершоков: "С 5 февраля по сей день отмечено более 600 афтершоков. Продолжение афтершоков после землетрясения нормальное явление. Постепенно они прекращаются".

Г.Йетирмишли добавил, что разрушительное землетрясение может произойти в любое время: "Однако нет никакой вероятности разрушительного землетрясения в Азербайджане".

Отметим, что специалист по землетрясениям Франк Хогербитс заявил, что 21 февраля может произойти землетрясение силой 7-8 баллов.