"Некоторые СМИ 23 февраля 2019 года распространили информацию о том, что азербайджанские партнеры авторов фильма "Бесконечный коридор" предоставили азербайджанскому телевизионному каналу CBC русскую версию фильма для демонстрации, и что якобы телеканал отказался показать этот фильм", - говорится в обращении телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Руководство CBC TV заявляет, что это сообщение не соответствует действительности. До публикации информации, ни кто не обращался в СВС с целью уточнения информации, и не была выяснена позиция телеканала по этому вопросу. Фильм "Бесконечный коридор" был включен в план сетки вещания телеканала СВС, и фильм был показан 24 февраля 2019 года в 22:00 по бакинскому времени. Фильм включен в сетку вещания также и 25, 26 февраля.

Для полной информации также сообщаем, что в связи с известной регламентацией Национального совета по телерадиовещанию (НСТР) запрещающей демонстрацию кадров с курением табака, а также в связи с рядом моментов редакционного характера, у лица, представившегося по телефону сотрудником ТЕАС Пресс, было запрошено о возможности внесения соответствующей незначительной корректуры. В ответ было сказано, что фильм подготовлен в Литве, поэтому это будет сделать очень сложно. Это обстоятельство было принято к сведению, и руководство телеканала приняло решение подготовить фильм к демонстрации, лишь предварительно прикрыв блюром (графический эффект размывающий изображение) кадры с курением табака. После этого фильм был включен в эфирную программу. Сообщение об отказе демонстрации фильма на телеканале СВС - происки врагов и предателей среди тех, чьи кадры о героическом отражении азербайджанской армией очередной провокационной атаки армянских захватчиков в апреле 2016 года были источником информации многих международных телеканалов, включая ведущие российские НТВ, ОРТ И Россия 24, является еще одним примером технологии производства фейковых новостей".