В Азербайджане в результате проведенных в прошлом году внеочередных проверок из оборота были изъяты 173 упаковки 57 наименований лекарственных средств, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Проверки проводились в целях контроля над качеством препаратов.

В целом было взято 30 335 образцов лекарственных препаратов, импортируемых в Азербайджан фармацевтическими компаниями. Эти образцы прошли лабораторное исследование.

Отметим, что в прошлом году Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана отозвал лекарственный препарат для инфузионной терапии Thiogamma®Turbo серии 18F103, произведенный компанией "Wörwag Pharma GmbH and Ko.KG. Препарат был отозван по причине риска нарушения стерильности и апирогенности в связи с нарушением герметичности флаконов.

В течение второй половины 2018 года в связи с обнаружением в веществе валсартан канцерогенного - N-нитрозодиметиламина (НДМА) в Центре было принято решение отозвать все содержащие валсартан лекарственные средства. В этот период был запрещен импорт, а также оптовая и розничная продажа лекарств, содержащих в своем составе валсартан.