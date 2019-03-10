Расположенный по обоим берегам плодородной реки Гянджачай азербайджанский город Гянджа не раз подвергался испытаниям судьбы, становясь объектом опустошительных набегов иноземных захватчиков или оказавшись в эпицентре разрушительного землетрясения. Но, вопреки всем невзгодам, город снова и снова возрождался в еще более прекрасном облике. И сегодня Гянджа входит в тройку крупнейших по размерам территории и численности населения городов Азербайджана, являясь одним из промышленных, научных и культурных центров страны. Наряду с экономическим значением, Гянджа и ее окрестности отличаются богатым историческим и природным наследием, что делает город крупнейшим туристическим центром Азербайджана. Ведь именно в этом регионе располагается одно из самых красивых озер в стране и на Кавказе - Гёйгёль. В Гяндже сохранилось множество памятников зодчества: старинные мечети, древние мосты, башни, медресе, бани, караван-сараи. Родина поэта Низами Гянджеви - Гянджа, как и прежде привлекает путешественников и ценителей старины со всего света.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Отдохнуть на лоне природы

25 сентября 1139 года в окрестностях Гянджи произошло огромной силы землетрясение, в результате которого образовались восемь красивейших озер, одно из которых - жемчужина Азербайджана, изумительное по красоте озеро Гёйгёль. Это озеро в данное время находится на территории одноименного заповедника и является одним из самым живописных мест Азербайджана.

Кроме того, в самом городе сохранился живописный парк с вековыми деревьями "Хан Багы" ("Ханский сад") - один из самых старых парков не только в Азербайджане, но и на всем Кавказе, заложенный в 1700 году. Здесь на общей территории в 7 гектаров произрастают представители местной и завезенной из различных уголков мира флоры. Среди густой листвы деревьев также водятся белки. В парке установлено 2 фонтана, налажена современная система освещения. К услугам отдыхающих уголок Венеции, Зеленый театр на 350 мест, искусственное озеро, мостики, скамейки, кафе, детские аттракционы и качели.

Посетить музейный комплекс "Крепостные ворота Гянджи"

Начать знакомство с историей и культурой Гянджи можно в Музее археологии и этнографии, который находится в архитектурном комплексе "Крепостные ворота Гянджи". Построенный в 2014 году комплекс расположился по обе стороны магистральной дороги Баку-Газах на восточном въезде в Гянджу. Здание комплекса стилизовано под древнюю крепость и состоит из двух высоких башен, соединенных между собой подземным тоннелем протяженностью 62 метра.

Экспозиция музейного комплекса чрезвычайно богата и интересна. В первой из башен располагается музей военной истории Гянджи, этнографический музей, ресторан с национальной кухней. Посетители также могут подняться на открытую смотровую площадку на вершине башни, откуда открывается захватывающая панорама на окрестности. Во второй башне, представлена экспозиция музея цивилизации, а также коллекция образцов национального костюма.

Ознакомиться с творчеством Низами Гянджеви

Ильяс Юсиф оглу Низами Гянджеви (1141-1203) родился, жил и умер в городе Гянджа, откуда и происходит псевдоним Гянджеви. Низами занимался поэзией и наукой, был близок ко двору азербайджанских атабеков, которые не раз посещали жилище поэта, славившегося в народе своей мудростью и скромным образом жизни.

Подробнее с жизнью и творчеством Низами Гянджеви можно ознакомиться в музее, открытом в 2014 году на территории, прилегающей к мавзолею поэта. Экспозиция музея содержит старинные рукописи, предметы быта, распространенные в период жизни поэта и другие ценные экспонаты. Здесь также демонстрируются книги и монографии, изданные по случаю 800 и 840-летних юбилеев поэта.

В музее также установлены монитор, отображающий жизнь и творчество поэта и электронный киоск с детальной информацией. В научно-исследовательском отделе музея созданы все условия для проведения научных исследований. Также здесь имеются конференц-зал для научных мероприятий и уголки отдыха для гостей и туристов.

Заглянуть в средневековую баню

Историческая баня Чокек хамам была возведена в 1606 году. При строительстве бани были использованы красный кирпич и смесь из яичного белка, глины и извести. Баня имеет два больших и пять малых куполов. Баня использовалась по прямому назначению до 1963 года. С 2002 года Чокек хамам приобрел статус памятника культуры международного значения и находится под охраной ЮНЕСКО.

Посмотреть на здание Азербайджанского аграрного университета

Еще одна знаменитая историческая достопримечательность Гянджи - расположенное в центре города и привлекающее внимание туристов головное здание Азербайджанского аграрного университета. Это примечательное здание было построено в 1897 году, и изначально в нем функционировала Городская Дума. В 1908 году здесь располагалась резиденция губернатора Гянджи. Наконец с 16-го июня до 17 сентября 1918 года в здании размещались Правительство и Национальный Совет Азербайджанской Народной Демократической Республики. С 1931 года в здании функционирует Азербайджанский сельскохозяйственный институт, ныне Аграрный университет. Кстати, недалеко от университета, в другом историческом здании располагается Музей Азербайджанской Демократической Республики.

Пройтись по улице Джавад хана

Одна из центральных улиц Гянджи, бывшая улица Сабира, сегодня носит имя последнего правителя Гянджинского ханства Джавад хана. Это излюбленное место прогулок гостей и жителей города. В 2011 году расположенные на улице исторические здания, относящиеся в основном к постройке конца XIX века, основательно отреставрированы.

Сегодня на улице, общая длина которой составляет 550 метров, расположены фонтаны, цветочные клумбы в форме национального символа "бута", скульптурные миниатюры и композиции. Интересно, что на улице Джавад хана сохранилось старинное здание постройки 1901 года, в котором в период с 1902 по 1920-е годы размещалась мастерская и магазин братьев Зингер, - знаменитых немецких производителей швейных машин.

Увидеть Бутылочный дом

В 1966-67 гг. житель Гянджи Ибрагим Джафаров при постройке собственного дома использовал необычный материал - стеклянные бутылки. Всего в процессе строительства было использовано 48 000 бутылок различной формы и размеров. Также при постройке использованы привезенные из Сочи цветные камни.

Строительство дома Ибрагим Джафаров приурочил памяти своего пропавшего без вести на Великой Отечественной Войне 1941-45 гг. брата Юсифа Джафарова. На фасаде здания из бутылок выложены слова "Гянджа" и "Слава", на задней стене виднеется надпись "Слава неизвестному солдату".

Необычный дом долгие годы является местной достопримечательностью и вызывает неподдельный интерес у жителей и гостей Гянджи.

Развлечься в парке аттракционов

Созданный в середине XX века детский развлекательный парк "Джыртдан" ныне находится в ведении Парка культуры и отдыха "Хан Багы". Общая площадь этого развлекательного центра составляет 1 гектар. В этом любимом всеми детьми парке действуют различные качели, паровозики, карусели, американские горки, аттракционы, батуты и автодром.

На территории утопающего в зелени парка развлечений внимание привлекает старинное здание, относящееся к постройке начала XX века. В то время здесь располагался гостевой дом губернатора Гянджи, ныне находятся Центр детского творчества, детская библиотека, Дом культуры, Клуб ветеранов.

Посетить крупнейший парковый комплекс

Парковый комплекс имени Гейдара Алиева - крупнейший в Азербайджане и на Кавказе, также входит в пятерку самых больших парков в мире. Общая площадь его составляет ни много ни мало 450 гектаров! Комплекс создан на основе парка Гейдара Алиева, который был заложен в Гяндже в 1979 году. После проведенных в период с 2012 по 2014 годы работ по расширению и реконструкции территории, преобразившийся парковый комплекс вновь распахнул свои двери на радость жителям и гостям города.

У входа в парк посетителей встречает Триумфальная арка. Ширина этого строения - 20 метров, длина - 50 метров, а высота - 38 метров. Подняться на вершину арки можно по специальной лестнице или на лифте. Наверху действуют музей, кафе и смотровая площадка, с которой открывается захватывающая дух панорама на город и окрестности.

Пройдя через Триумфальную арку, посетители попадают на широкую аллею, длиною почти 2 км, которая тянется до конца комплекса. В парке установлено в общей сложности 16 фонтанов, выполненных в современном архитектурном стиле и облицованных гранитом. Особую привлекательность парку придают амфитеатр, музей современного искусства, водопад и искусственное озеро. В комплексе действуют кафе, развлекательный центр, центры отдыха, пункт проката велосипедов, а также различные детские аттракционы.

Приобрести ковры

Гянджа всегда славилась своими шелковыми и шерстяными текстильными изделиями и коврами высокого качества. Гянджинские ковры отличаются от других ковров Азербайджана своими узорами, разнообразием композиций и изяществом контуров. Для этой школы характерны простые, угловые узоры и насыщенные интенсивные цвета. У гянджинских ковров чаще всего наблюдаются орнаменты, составленные из восьмиугольников, звезд, или трех геометрических медальонов, уложенных на ковре продольно. Типичные цвета - синий, темно-синий и насыщенный красный. Лучшие примеры гянджинских ковров - это "Гедим Гянджа" и "Фахралы".

Попробовать пахлаву и шах-плов

Гянджинская пахлава отличается от бакинской или турецкой. Так, грецкие орехи, используемые для ее начинки, полностью очищаются от шелухи, отчего пахлава получается светлой. В тесто пахлавы обязательно добавляется розовый настой (гюлаб), а в начинку кардомон. Сверху гянджинскую пахлаву смазывают настойкой шафрана (цветки крокуса) и посыпают маком, который также предварительно ошпаривают кипятком и очищают, поэтому маковины получаются белыми. В итоге перед нами нежная пахлава, которая отдает розой и шафраном и просто тает во рту. Приобрести ее можно в многочисленных кондитерских по всему городу.

Во время поездки в Гянджу также попробуйте шах-плов, который служит коронным блюдом любого застолья. Название этого праздничного блюда происходит от его внешнего вида, который напоминает головной убор средневековых восточных правителей. В отличие от обычного плова, шах-плов подается на стол, если так можно выразиться "запечатанным". Т.е. рис и гарнир запекаются вместе в газане, дно и стенки которого покрыты лавашом. Получается что-то вроде большого пирога, начинкой для которого служит ароматный дымящийся плов. Подается во многих ресторанах города.