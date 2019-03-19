Очередное обсуждение, проведенное в UNEC в рамках "Месячника науки", было посвящено теме "Наука о науке". Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на вуз.

В мероприятии приняли участие ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов, директор Института систем управления (ИСУ) Национальной академии наук Азербайджана, академик Тельман Алиев и профессорско-преподавательский состав университета.

Затронув вопрос о значении учрежденного в стране по распоряжению Президента Ильхама Алиева "Дня науки", ректор Адалат Мурадов довел до внимания участников мероприятия, что с февраля в UNEC дан старт "Месячнику науки". Отметив о проведении в рамках "Месячника науки" обсуждений с известными учеными страны по различным сферам науки, ректор сообщил о вкладе, внесенном академиком Тельманом Алиевым в мировую науку. Ректор подчеркнул важность привлечения в научное исследование молодежи с интеллектуальным потенциалом и отметил, что в решении научных проблем им нет альтернативы. Говоря о разнице между работником образования и научным работником, ректор отметил, что решение проблемы в этом направлении видит в единстве ученого и преподавателя. Затем ректор поставил перед аудиторией вопрос "Может ли одно лицо быть и ученым, и преподавателем?"

Обратив внимание на современную эпоху, базирующуюся на экономике знаний, академик Тельман Алиев отметил, что UNEC готовит специалистов, способных внести вклад в развитие экономики. Назвав UNEC полосой экономики страны, академик отметил, что за последние 5 лет в этом высшем учебном заведении наблюдается высокая динамика развития, формирование нового механизма высшего образования. Он выразил уверенность, что UNEC своими передовыми идеями достигнет еще больших успехов.

Академик выступил с презентацией по истории, состоянию и перспективам развития информатики и управления в Азербайджане. Доведя до внимания, что после прихода к власти великого лидера Гейдара Алиева в стране стремительно начала развиваться сфера экономики, ученый отметил, что благодаря вниманию и заботе Общенационального лидера Азербайджан стал одной из ведущих стран мира в этом направлении.

Затем с предложениями выступил профессорско-преподавательский состав, их вопросы были освещены.

В конце академик Тельман Алиев за доклад на тему "История, состояние и перспективы развития информатики и управления в Азербайджане" в "Месячнике науки" был награжден Почетной грамотой.