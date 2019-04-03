"... объявляю вас мужем и женой!" Эта фраза звучит в этом здании почти что ежедневно. По его мраморным лестницам поднимаются брачующиеся пары, получающие тут путевку в совместную жизнь.

Наверное, все догадались, что речь пойдет о Дворце счастья, знаменитом на весь Баку старинном архитектурном дворце, и через сто лет не перестающем поражать воображение.

Баку известен своим абсолютно гармоничным сочетанием прошлого, настоящего и будущего. В архитектуре города, как старой, так и новой, переплетены различные стили и направления. И это придает нашей столице неповторимый облик. Одной из самых старых и интересных улиц Баку можно назвать улицу Муртузы Мухтарова (бывшая Полухина), которая как раз и начинается с легендарного Дворца счастья. На этом незначительном отрезке города можно встретить значительное количество архитектурных памятников. И пусть сегодня улица невероятно преобразилась, она сохранила свой дух старого Баку.

Итак, начинаем нашу прогулку с архитектурного шедевра И.Плошко, который возник в столице в 1911 г.

Проходя мимо этого здания, всегда испытываешь смешанные чувства. С одной стороны, они теплые, романтические - ведь это здание является доказательством бесконечной любви азербайджанского мецената XX века Муртузы Мухтарова к своей супруге Лизе Тугановой. Наверное, каждый житель нашего города знает эту трогательную историю, когда Мухтаров сделал невероятный подарок своей жене Лизе, построив для нее в Баку точную копию понравившегося ей в Венеции здания.

С другой стороны, это чувство грусти, ведь стены мухтаровского дворца наряду со счастливыми воспоминаниями хранят в себе память о мучительной смерти мецената и трагедии его семьи.

В 1914 году дворец Мухтарова был использован в качестве резиденции первой Женской мусульманской благотворительной организации, основанной Лизой Мухтаровой. Вместе с мужем они оказывали финансовую поддержку девушкам, желающим продолжить образование в Москве и Санкт-Петербурге.

Когда произошел октябрьский переворот, Муртуза Мухтаров не последовал примеру других миллионеров и не покинул Азербайджан. В апреле 1920 года, убив двух красноармейцев, пришедших его арестовать, он выстрелил себе в грудь.

Рассказывают, что когда строилось здание, на его крыше устанавливалась скульптура рыцаря. Во время ее установки один из рабочих упал и разбился насмерть. Многие тогда посчитали это плохим знаком. И правда, судьба обитателей этого дома оказалась печальной.

В советское время в здании попеременно располагались Клуб просвещения для освобожденных женщин Востока, Дома художников и архитекторов, ну и, конечно, ЗАГС. Огромное количество бакинцев заключили здесь брак и обрели семейное счастье.

Двигаясь дальше по улице, проходим мимо зданий средних школ №189 и 190 и школы им. Бюльбюля.

На месте этого образовательного комплекса когда-то располагался грандиозный Александро-Невской собор. Собор, освящение которого состоялось 8 октября 1898 года, считался самым грандиозным и благоустроенным на Кавказе. В 1936 году он был разрушен большевиками. В народе ходят слухи, что в фундаменте собора был замурован огромный слиток золота. Куда он пропал после разрушения и существовал ли на самом деле, так и остается загадкой.

Из окружающей бывшую Соборную площадь застройки можно выделить трехэтажное здание Каспийско-Черноморского нефтепромышленного общества. Основанная Ротшильдами "Каспийско-Черноморская компания" стала к концу 19-го века ведущей компанией синдиката, в который вошли многие крупные компании, ведущие добычу и обработку нефти в районе Баку. Здание Общества строилось в 1898-1899 годах по проекту гражданского инженера К.Б.Скуревича в неоготическом стиле. Великолепно выполненное из известняка, оно является одной из активных архитектурных доминант площади и улицы. Ныне в нем располагается Музей истории Республиканской прокуратуры.

Минуем ряд невзрачных домов старой застройки и снова упираемся в архитектурный шедевр. Это здание Союза архитекторов. Располагается оно в доме, построенном по заказу миллионера Агабалы Кулиева польским архитектором Е.Я.Скибинским в 1899 году. Интересно, что Кулиеву принадлежали все мельницы в Баку. После строительства дома Кулиев пригласил известного азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, чтобы тот "вынес вердикт" вкусу хозяина. Тагиев ознакомился с владениями своего друга и похвалил изысканный вкус миллионера. Здание действительно радует глаз и восхищает своей изысканностью и декором в национально-романтическом стиле.

После революции Агабала Кулиев эмигрировал в Турцию, а в его доме попеременно располагались различные организации.

Еще одной достопримечательностью улицы Муртузы Мухтарова является дом журналиста Чингиза Мустафаева, безвременно покинувшего этот мир в результате армяно-азербайджанского конфликта. На стене дома установлен памятный барельеф.

Старые невысокие домики этой улицы создают впечатление того, что ты перенесся в Баку конца XIX века, и если бы не непрекращающийся поток автомобилей, наверное, можно было бы представить себе неторопливые фаэтоны и услышать цокот копыт.

Старый Баку заканчивается уже на подходе к улице Мирзы Ага Алиева и зданию Азербайджанского государственного академического театра драмы. Мы словно выныриваем из прошлого и погружаемся даже не в настоящее, а в будущее.

Прямо перед нами невероятная стройка, которая, судя по всему, близится к завершению. Это строится грандиозный парковый комплекс, точнее, мост-парк. Мы видим зеленые холмы с белыми витиеватыми дорожками, разбросанные по холмикам уютные беседки, множество свежевысаженных деревьев и кустарников, удивительный стеклянный пешеходный переход через улицу Нариманова...

Пожалуй, тут мы завершим наше путешествие по улице Муртузы Мухтарова. Потому что ее продолжение, следующее по другую сторону Аздрамы, тоже в настоящее время подвергается преображению. И скоро вы ее точно не узнаете.

Лала Мамедова