Баку начинается с Ичеришехер. Это сердце нашей столицы, основа, вокруг которой столетие за столетием, год за годом вырастал наш прекрасный город.

Сегодня Баку - это растущий и тянущийся ввысь мегаполис. Но его душа заключена в этих древних крепостных стенах, каждый камень которых хранит частичку истории.

...Археологи до сих пор затрудняются ответить на вопрос о времени возникновения нашей столицы, как населенного пункта. Известно, что уже в I веке Баку являлся небольшим портовым городом. Судя по фрагментам предметов домашней утвари и орудий труда, найденных во время раскопок, ученые сошлись в едином мнении, что Бакинская крепость - это город античного периода, территория которого заселена еще в бронзовом веке, а к VIII-XI вв. здесь развились ремесло и торговля. В конце же X века арабские авторы отмечали Баку как один из значительных портов.

Учеными установлено, что крепостные стены окружали Баку уже в XII веке. Стены крепости неоднократно разрушались во время нашествий и заново восстанавливались.

Наиболее раннее описание города, как отмечается в книге Сары Ашурбейли "История города Баку", дается уроженцем Баку Абд ар-Рашидом Бакуви, который в 1403 г. писал о том, что "город имеет две прочные крепости из камня, чрезвычайно укрепленные. Одна из них, большая, стоит близ моря, волны которого бьют в ее стены. Другая крепость выше первой. Ее верхушка с одной стороны разбита баллистами".

О двух бакинских крепостях говорит и посетивший Баку в 1647 году турецкий путешественник Эвлия Челеби в своей знаменитой "Сейахат-наме": "Это прекрасное квадратное укрепление на высоком холме. Цитадель ее имеет одни ворота, открывающиеся на запад. Они сделаны из нахичеванского железа. Окружность ее - семьсот шагов. Она имеет семьдесят башен и шестьсот бойниц".

А посетивший Баку в 1770 году Самуил Готлиб Гмелин так описывает не дошедшее до нас сооружение: "За городскими воротами на Н.Н.В. (норд-норд-вест, или северо-северо-запад) есть еще одна достопримечательность, о которой я упомянуть должен. Она ни что иное есть, как остатки древнего города Баки".

Большинство удивится - что за вторая крепость? Некоторые азербайджанские исследователи, несмотря на отсутствие ее останков, подтверждают слова средневековых путешественников. Самой второй крепости уже давно не существует, но по определенным признакам исследователи предполагают, что она располагалась на холме, там, где сегодня проходит проспект Нариманова (б. Советская). Данная версия не изучается и не рассматривается как научный факт, так как не имеет доказательств. Но, согласитесь, все равно версия очень интересна и заслуживает внимания.

К счастью, до наших дней дошла основная бакинская крепость, которую мы называем Ичеришехер. Она тоже в подробностях описана старинными путешественниками

В 1683 году немецкий путешественник врач Энгельберт Кемпфер, направляясь в Персию, побывал в Баку и свидетельствовал: Баку, несомненно, является очень старым городом.

Кемпфер очень подробно описал крепость, а по сделанным им рисункам можно увидеть, что в ХVII веке Ичеришехер окружали две крепостные стены, из которых внутренняя была значительно выше внешней, и небольшой ров.

Как и в древности, сегодня бакинская крепость имеет два основных входа - Шамахинские ворота (Гоша гала) и Сальянские ворота.

До 1886 года Баку еще был обнесен двумя крепостными стенами - внутренней, той, которая в настоящее время окружает Ичеришехер, и внешней. Последняя была намного ниже и, к сожалению, была разрушена в конце ХIХ века, когда в Баку начался нефтяной бум и город стал стремительно расти, выбиваясь из привычного кольца крепостной стены.

Интересный факт - после решения о сносе внешней крепостной стены в 1886 году ворота второго яруса, именуемые воротами Зульфугар хана, были помещены рядом с Шамахинскими. И, таким образом, появились парные крепостные ворота - Гоша гала гапысы.

Очень интересна символика над Гоша гала - два льва, голова быка, луна и солнце. А означают они вот что: львы - крепостные стены, голова быка - старый город, т.е. крепостные стены стерегут город днем и ночью. Кстати, эти символы являются официальным гербом Ичеришехер.

Еще одна интересная подробность. Крепостные стены были построены как защитная крепость от нашествия врагов, причем первоначально зубцы на стене были сделаны для лучников, но потом, с появлением артиллерии, зубцы, которые мы привыкли видеть на крепостной стене, убрали и восстановили лишь в 1950-х годах.

Кстати, остатки внешней крепостной стены можно увидеть и сегодня. Небольшой фрагмент древней стены расположен как раз у здания нынешней администрации Ичеришехер...

Лала Мамедова

Фото: Ирина Гасанова