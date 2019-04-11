Молодой преподаватель Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) получил приглашение для проведения научного исследования в университете Норд Королевства Норвегии. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на вуз.

Заместитель руководителя центра SABAH UNEC, преподаватель кафедры "Международная экономика" Ровшан Джамалов будет вести научное исследование в Школе бизнеса университета Норд в течение трех месяцев. Молодой преподаватель UNEC будет исследовать экономику стран, богатых ресурсами, в частности нефтяными и газовыми ресурсами.