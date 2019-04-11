Молодой преподаватель UNEC ведет научное исследование в университете Норд - ФОТО
11 апреля 2019 12:26 168
Молодой преподаватель Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) получил приглашение для проведения научного исследования в университете Норд Королевства Норвегии. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на вуз.
Заместитель руководителя центра SABAH UNEC, преподаватель кафедры "Международная экономика" Ровшан Джамалов будет вести научное исследование в Школе бизнеса университета Норд в течение трех месяцев. Молодой преподаватель UNEC будет исследовать экономику стран, богатых ресурсами, в частности нефтяными и газовыми ресурсами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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