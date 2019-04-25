У каждого города есть своя визитная карточка. Визитная карточка нашей столицы - это Ичеришехер. Крепость, с которой начался Баку, его сердце, основа, отправная точка.

Многие столетия это сердце билось в пределах крепостной стены. А чуть более столетия назад город шагнул за стену и сегодня продолжает расти и шириться, удивляя и нас, и гостей.

Археологи до сих пор затрудняются ответить на вопрос о времени возникновения нашей столицы, как населенного пункта. Известно, что уже в I веке Баку являлся небольшим портовым городом. Судя по фрагментам предметов домашней утвари и орудий труда, найденных во время раскопок, ученые сошлись в едином мнении, что Бакинская крепость - это город античного периода, территория которого заселена еще в бронзовом веке, а к VIII-XI вв. здесь развились ремесло и торговля. В конце же X века арабские авторы отмечали Баку как один из значительных портов.

Учеными установлено, что крепостные стены окружали Баку уже в XII веке. Стены крепости неоднократно разрушались во время нашествий и заново восстанавливались.

Как бы там ни было, и древние, и старинные, и современные исследователи и путешественники приходили ко мнению, что Баку, несомненно, очень стар.

До 1886 года Баку еще был обнесен двумя крепостными стенами - внутренней, той, которая в настоящее время окружает Ичеришехер, и внешней. Последняя была намного ниже и, к сожалению, была разрушена в конце ХIХ века, когда в Баку начался нефтяной бум и город стал стремительно расти, выбиваясь из привычного кольца крепостной стены.

Бакинская крепость - это настоящая жемчужина нашей истории. А жемчуг, как известно, требует особого обхождения.

В последние десять лет проделана огромная работа по сохранению исторического Баку. Речь, конечно идет, о Старом городе. И в первую очередь, о крепостной стене, которая к началу прошлого века, если судить по отзывам специалистов тех лет, пришла в аварийное состояние и местами была способна обрушиться даже из-за порыва ветра.

В советские годы велись реставрационные работы, но до того, как в 1977 году Ичеришехер был объявлен историко-архитектурным заповедником, на его территории велось бессистемное строительство, крепостные стены порой служили подпоркой для жилых домов, а исторически объекты использовались не по назначению. После придания Старому городу статуса заповедника ситуация изменилась. А в 2000 году вместе с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней Ичеришехер был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и стал первым объектом из Азербайджана, вошедшим в это собрание мирового наследия.

С того времени изменился государственный подход к Старому городу, была разработана стратегия восстановления и сохранения этого уникального памятника. Не так много на планете сохранилось городов-крепостей, и Бакинская крепость требовала защиты.

Был осуществлен ряд проектов в сфере реставрации и консервации, в том числе крепостных стен. Так, несколько лет назад был полностью отреставрирован и законсервирован участок крепостной стены от здания исполнительной власти столицы до арсенальной башни. Проект был разработан местными специалистами предусматривал восстановление разрушенного в начале ХХ века бастиона. При работе над проектом использовались старые фото и старинные карты, а также учитывались рекомендации зарубежных социалистов.

В целом, на территории Старого города постоянно идут реставрационные работы, исторические памятники восстанавливаются, принимаются меры для их охраны.

Благодаря вниманию и заботе государства Бакинская крепость уверенно шагнула из древности в ХХI век.

Лейла

Фото: Ирина Гасанова