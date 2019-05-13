Azercell предлагает в пользование корпоротивным клиентам новое поколение тарифных планов и цифровых услуг "Бизнес". Он отличается от предыдущего поколения, в частности, предоставлением значительно больших возможностей скоростного 4G-интернета, безлимитными звонками внутри компании и новым интегрированным пакетом цифровых услуг. Контролируйте, прогнозируйте и сокращайте расходы на мобильную связь с помощью тарифов, которые обеспечивают связь между вашими сотрудниками, где бы они ни находились.

Следует отметить, что корпоративным абонентам, активирующим новые тарифные планы, Azercell предлагает новый интегрированный пакет цифровых услуг, таких как Регистрация Доменов, Создание Веб-сайтов, СМС рассылка, Таргетированная рассылка и т. д.

По словам Гиоргоса Чатзиса, директора Azercell по корпоративному сегменту: "Сосредоточение внимания на клиенте и необходимость ставить людей в центр бизнеса являются ключевыми приоритетами, на которые мы нацелены и включили в концепцию нашего нового продуктового портфеля. Мы хотим быть предпочтительным партнером для компаний, функционирующих в Азербайджане, управляя процессом их цифровой трансформации посредством предоставления решений следующего поколения и всё более персонализированного сервиса".

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People"