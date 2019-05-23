В UNEC состоялся международный конкурс науки III Science Slam.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение университета, на финальном этапе конкурса наряду с руководством, профессорско-преподавательским составом и студентами университета приняли участие члены Совета общественного контроля UNEC, заслуженный деятель науки, профессор Шахлар Аскеров, руководитель Общественного объединения образовательного центра "XXI век", эксперт по образованию Этибар Алиев, руководитель Объединения свободных учителей Малахат Муршудли, передает Day.Az.

Основной философией международного конкурса, организованного в UNEC, является популяризация науки не с точки зрения ее информирования непонятными терминами и формулами, а совершенно в другом стиле и в другой плоскости.

В конкурсе III Science Slam приняли участие не только студенты всех факультетов UNEC, но впервые и студенты Загатальского филиала. Согласно формату конкурса победители факультета в течение 10 минут представили свои исследования доступно, креативно и интересно. Исследования студентов по темам об электронных услугах, экологическом подходе к очищению моря от нефти, модели потребительского поведения, экономике моря, информационных технологиях и социальных сетях, роли видеоигр в экономике, расовой дискриминации были встречены с большим интересом.

После презентации соответственно правилам выступления победителей оценивались по громкости аплодисментов. Громкость аплодисментов, измеряемая с помощью специального прибора, определила победителя. По громкости аплодисментов в 91.3 децибел (dB) студент Экономического факультета Эльшан Гурбанов с презентацией на тему "Влияние видеоигр на жизнь человека" стал победителем конкурса UNEC III Science Slam. Студентка факультета Бизнеса и менеджмента Марьям Багирзаде с 90.1 dB стала второй, а студенты факультета Финансов и бухгалтерии Ляман Наджафова и Асмер Гейдарли с 90.4 dB были удостоены третьего места.

Следует отметить, что международный проект по популяризации науки Science Slam впервые в Азербайджане проведен в UNEC. Этот конкурс вписал имя Азербайджана в историю Science Slam как шестую страну в мире, в которой был реализован проект.