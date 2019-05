Александра Кремер-Хомасуридзе - наша соотечественница, ныне проживающая в Париже. Известная фотограф, сумевшая заявить о себе на мировой фотографической арене. Александра часто бывает на Родине, но в этот раз приехала в Баку в неожиданном качестве. Французская фотохудожница прилетела из Парижа на финал Лиги Европы. А болеет она за финалиста, любимый свой лондонский клуб "Челси". У моей собеседницы достаточно богатый опыт болельщика: болела за своих любимцев на чемпионатах мира по футболу в Лондоне, Мюнхене, Риме, Париже. Наша соотечественница уверена в безоговорочной победе "Челси", фанатом которого она является на протяжении вот уже 10 лет.

Каждый игрок "Челси" - звезда

Фаворитом "Челси" считает нападающего Эдена Хасарда (Eden Hasard), и тут же добавляет: В этом клубе каждый футболист - звезда. У каждого своя успешная футбольная биография. Александра считает, что женщины- болельщицы футбола - явление достаточно распространенное.

- Сложно понять, как представительница утонченного вида искусства может сочетать в себе хобби к грубому виду спорта - футболу.

- Разве? Регби - да, здесь могу согласиться. А футбол - красивая стратегическая и тактическая игра. Здесь надо все продумать. Футбол - это балет на зеленом поле.

...Мы встретились с нашей героиней в день ее прибытия в Баку в одном из уютных кафе отеля Four Seasоns, в котором и остановилась ее команда-фаворит.

Перелет занял почти двое суток: Париж-Москва-Баку, тем не менее, Александра выглядела как всегда великолепно и позитивно.

Антибакинская информационная футбольная война, призывы к болельщикам мира отказаться от приезда в Баку на данный престижный финальный матч лондонских команд "Арсенал" и "Челси" - эти темы активно муссируются в зарубежной прессе и многих западных таблоидах. Устроители этой антиазербайджанской кампании играли на публику, пытаясь выставить Баку красную карточку...

- Александра, вы уже второй день в связи с финалом ЛЕ в Баку, которым запугивали несколько недель европейцев. Ну как, страшно?

- Баку и страшно? Абсурд. Страшно быть не может априори. Это прекрасный, развивающийся мегаполис. Столица становится все краше и великолепнее с каждым днем. Теплый город, с гостеприимной ментальностью, здесь гость традиционно в почете. Здесь много солнца, фруктов, море.. Баку с каждым годом становится все чище, уютнее. Очень радует, что реставрации старинных зданий уделяется большое внимание. Это просто здорово. Это наше культурное наследие, эти здания нефтепромышленников, построенные в начале прошлого века... Нравится эклектика - сочетание современного на фоне старых крепостных стен. Со мною мои друзья-болельщики, и коллеги, я с гордостью показываю мой Баку, акцентирую их внимание на смешанности архитектурных стилей. Заметно выросли деревья, город стал зеленее. В Губернаторском садике все так же пестрые попугаи летают с пальмы на пальму.

...Александра говорит о себе, что "живет в самолете": постоянные перелеты в связи с фотографической деятельностью. Путешествуя по миру, пересекая меридианы и параллели, посетила отдаленные места планеты, образно говоря, куда редко ступает нога человека: Тибет. Мадагаскар. Даже "Архипелаг Гулаг" (реплика собеседницы: "уместнее спросить, страшно ли здесь"). Далее, объездила немалую часть Китая, Индонезии, была на Чукотке, Байкале, неоднократно в Японии...

Быть в движении, познавать новое, изучать быт и обычаи простых местных жителей, все это фиксировать на пленку, делать с ними интервью - стало нормой, образом жизни.

Александра - человек креативный и целеустремленный. Оптимистка, экстравагантна, харизматична, генератор идей, уникальных по форме и содержанию проектов. Нестандартность - ее почерк. О ней писали "Elle", "Tatler", "İcones", "Баку". В CV А.Кремер сотрудничество с французской и русской версий знаменитого "Paris Match", Работала в журналах "Gala" и "Geo", была фоторепортером в одном из самых больших фотоагентств "Gamma". Издала книгу-альбом "Life Music" о знаменитых музыкантах с мировыми именами.

Глубина резкости или Святая святых

Фотохудожница работает в монохроме, и считает, что черно-белый контраст позволяет сосредоточиться на сюжете фотографии, ее сути, характере. Монохром передает личные впечатления. Эмоции. Светотени. Глубже и ярче высвечивает суть. Цветные же - как бы распыляют, проникнуть в сюжет, композицию мешает и отвлекает игра красок.

Знакомство бакинцев с творчеством этой талантливой французской фотохудожницы, - детство и юность ее прошли в Баку, - состоялось на ее персональной фотовыставке Life musiс, в храме музыке - Филармонии им. М.Магомаева.

"Life music" - это 15-летний итог кропотливой, вдумчивой работы. Этот масштабный проект внес свой весомый вклад в историю современного искусства. Автор предоставляет зрителю возможность заглянуть в закулисье репетиций - святая святых. Раскрывает индивидуальность исполнителей, их характеры - и как личностей, и как музыкантов

- Судьба подарила мне возможность общения с выдающимися музыкантами современного музыкального Олимпа - Мстиславом Ростроповичем, Юрием Башметом, Гидоном Кремером, Владимиром Спиваковым, Денисом Мацуевым, Натальей Гутман, Евгением Кисиным , Михаилом Плетневым, Владимиром Ашкенази, Даниэлем Баренбоймом, Сейдзи Озава, Йо-Йо Ма, Мартой Аргерих.

Главное для меня было - оставаться в процессе съемок незамеченной. В эти часы работы я словно сливалась с симфонической музыкой, партитурой, музыкальными инструментами. Со стороны, видимо, напоминала охотника, напряженно выжидающего момента не прозевать, успеть щелкнуть затвором. При этом не исключен соблазн уйти в музыку, а значит, ты уже не концентрируешься на визуальном процессе. Важно держать наготове руку - ведь рука есть продолжение фотоаппарата, а также суметь найти баланс в аудиовизуальной гармонии. Как правило, в процессе репетиций многократны повторы-закрепления, порою даже всего нескольких тактов, отдельных фрагментов, здесь необходимо суметь математически просчитать реакцию маэстро, суметь выхватить blow-up.

Доминантой Life music стали художественные фото с концертов. Здесь - особая атмосфера. Концерт - словно сосуд, взаимно питающий энергией слушателей и исполнителей. Это незабываемое действо, его непередаваемый накал эмоционального восприятия передают нам фотоработы.

Burn in USSR - made in France

Моя собеседница получила высшее художественное образование в бывшем Союзе. За плечами три школы фотографии и журналистики.

Портфолио Ал. Кремер - включает необычнее и разноплановые проекты. Работает в жанре репортажа, портреты, человек и среда обитания .

Проект "фотоакварельная" серия "Somewhere in Nowhere" ("Где-то в Нигде") в 2010 году принес ей успех на престижной парижской выставке "Born in the USSR - made in France" .

- Другой мой проект, демонстрировавшийся на этой же выставке, "The Soul of Fuel" ("Душа нефти"), - рассказывает о нефтяниках и легендарных "Нефтяных Камнях".

- Нефтяная тема - занимает в вашем творчестве особое место...

- Дело в том, что мой дедушка, Махмуд Абдуллаев, был главным инженером Азнефти, принимал участие в проектировании "Нефтяных Камней". За заслуги в развитии нефтехимической промышленности был удостоен Сталинской премии.

Кстати, о нефти. Помимо футбола, также увлекаюсь коллекционированием старых нефтяных акций, удалось собрать уникальную коллекцию...

Забегая вперед о планах фотографа отметим, что своих почитателей она вновь обрадует новой коллекцией. В ее "нефтяном" арсенале вскоре появится очередной oil-проект "Fuel 4ever" (fuel - топливо, нефть). Это коллекция из двух десятков фоторабот о нефти.

Цифра или пленка?

- Интересно ваше мнение, как мэтра фотодела, о последних направлениях в фотографической сфере. Как относитесь к цифровой съемке? Или вы консерватор и работаете с пленкой?

- Буквально на днях я была на London-Photo, здесь наряду с черно-белыми нумерованными старинными фотографиями были представлены глянцевые, модерновые, яркие. Мир фото как бы разделился на несколько частей: исторические, старые и современные, гламурные, постановочные, несколько даже крейзи-ситуативные. Фотографы мира в поиске новых форм. Фотографии перестали быть чисто информационными, а больше художественными. Еще год назад не было такого столкновения адептов двух разных миров. Сегодняшнее фото - это уже из категории фото-искусства. Разумеется, цифровая печать будет развиваться и совершенствоваться. В Лондоне были выставлены и работы-микс, эдакие фото-видео, движущаяся фотография. А что касается пленки, то, думаю, она будет жить в работах художников, без нее они не обойдутся. Качество фото на пленке вряд ли что может заменить.

- Вы затронули тему London-photo. У вас огромный опыт в организации подобных экспозиций. Вы, как экс-бакинка и профи своего дела могли бы выступить с инициативой и идеей проведения, скажем Baku-Photo, Baku Foto fest. Не думали пока об этом?

- Весьма положительно воспринимаю эту идею. Было бы замечательно , если такой праздник фотографии состоится в Баку. Готова к сотрудничеству, люблю фотографии, люблю Баку . Почему бы не соединить одно с другим.

- Над чем работаете сегодня?

- Над продолжением нефтяной темы. Также скоро выйдет новый проект, над которым работала пять лет - "Счастье". Фотографии "Счастья" будут напечатаны в престижном бортовом журнале авиакомапнии Utair. Пассажиропоток компании - это примерно 10 млн. человек в год. Одним словом, аудитория достаточно широкая. Ежемесячно будет публиковаться часть проекта на тему счастья, в котором мои герои рассказывают, как они понимают эту философскую категорию. Уверена, по прочтению всего цикла "Счастья", у читателей добавится позитивных эмоций, а кто-то, возможно, и найдет в нем смысл жизни. Ведь задуматься о счастье в полете, в поднебесье и поймать его, видимо, и есть счастье...

Светлана Шихалиева