В Вашингтоне со второго по четвертое июня прошел ежегодный Глобальный форум Американского еврейского комитета, среди более чем двух тысяч гостей которого участвовали и четверо азербайджанских студентов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по работе с диаспорой.

Азербайджанские студенты получили возможность участия в форуме, благодаря поддержке Госкомитета и университета ADA.

В мероприятии приняли участие известные государственные деятели США и Израиля, государственные структуры, НПО, представители диппредставительств.

Отметим, что Глобальный форум с точки зрения политических и информационно-пропагандистских вопросов своей повестки - уникальная дискуссионная площадка.

Каждый год около 2500 гостей из более чем 70 стран собираются на форуме для обсуждения и пропаганды жизненно важных вопросов, влияющих на будущее мирового еврейства. Здесь обсуждаются вопросы по борьбе с растущими в мире антисемитизмом и экстремизмом, а также солидарности людей во имя сохранения человеческих ценностей.

На пленарных заседаниях заслушиваются выступления авторитетных лидеров, а на небольших секционных панелях проходят встречи с политическими экспертами, дипломатами и членами Конгресса.

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