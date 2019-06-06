Азербайджанские студенты приняли участие в Глобальном форуме Американского еврейского комитета - ФОТО
В Вашингтоне со второго по четвертое июня прошел ежегодный Глобальный форум Американского еврейского комитета, среди более чем двух тысяч гостей которого участвовали и четверо азербайджанских студентов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по работе с диаспорой.
Азербайджанские студенты получили возможность участия в форуме, благодаря поддержке Госкомитета и университета ADA.
В мероприятии приняли участие известные государственные деятели США и Израиля, государственные структуры, НПО, представители диппредставительств.
Отметим, что Глобальный форум с точки зрения политических и информационно-пропагандистских вопросов своей повестки - уникальная дискуссионная площадка.
Каждый год около 2500 гостей из более чем 70 стран собираются на форуме для обсуждения и пропаганды жизненно важных вопросов, влияющих на будущее мирового еврейства. Здесь обсуждаются вопросы по борьбе с растущими в мире антисемитизмом и экстремизмом, а также солидарности людей во имя сохранения человеческих ценностей.
На пленарных заседаниях заслушиваются выступления авторитетных лидеров, а на небольших секционных панелях проходят встречи с политическими экспертами, дипломатами и членами Конгресса.
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