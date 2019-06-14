https://news.day.az/society/1129090.html В Агсу сгорело около 3 гектаров пшеничного поля
В Агсу сгорело около 3 гектаров пшеничного поля
В Агсуинском районе Азербайджана произошел пожар на пшеничном поле.
Происшествие произошло в селе Биджо. Пожар, произошедший на поле, принадлежащем жителю села Шахиду Салманову, разросся в течение короткого времени, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Усилиями сотрудников Агсуинской службы пожарной охраны МЧС было предотвращено распространение огня, и пожар был потушен.
В результате сгорело 2,5 гектара пшеничного поля, принадлежащего Салманову.
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