Зарплаты учителей, которые не прошли диагностическое оценивание знаний и умений, также будут увеличены, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замглавы аппарата министерства образования Фарзали Гадирова, после утверждения Кабинетом министров Единой тарифной сетки, с первого сентября увеличатся (в соответствии с ростом минимальной заработной платы) зарплаты учителей, которые не прошли диагностическое оценивание.

"Но после того, как эти учителя пройдут диагностическое оценивание, они станут получать зарплату с повышением на 20 процентов, как и другие учителя, прошедшие диагностическое оценивание. В любом случае будут повышены зарплаты учителей, как прошедших, так и не прошедших оценивание, а также других работников сферы образования", - добавил Гадиров.

Он сказал, что c первого сентября также на 20 процентов возрастут ежемесячные должностные оклады учителей, принятых на работу по срочному договору.

По его словам, это относится лишь к должностным окладам учителей, размер надбавок к ним не меняется.

"К примеру, если раньше классный руководитель получал надбавку 40 манатов, то эта сумма остается неизменной", - добавил Гадиров.

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