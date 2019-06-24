В головном офисе Xalq Bank в рамках проекта Xalq Əmanəti (Народное достояние) состоялась торжественная презентация полного собрания сочинений Мирзы Шафи Вазеха, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Восемнадцатое издание проекта Xalq Əmanəti, осуществляемого Xalq Bank, посвящено творческому наследию великого азербайджанского поэта, мыслителя, просветителя и педагога Мирзы Шафи Вазеха. Издание книги приурочено к 225-й годовщиной со дня рождения великого поэта.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. Ведущая мероприятия тележурналист Диляра Селим в своем выступлении отметила, что мы должны беречь наше культурное наследие и передавать грядущим поколениям, и проект Xalq Əmanəti является прекрасным примером.

"Над изданием полного собрания сочинений Мирзы Шафи Вазеха трудилось много людей, был проделан большой объем работы. В книге, изданной на трех языках - азербайджанском, русском и немецком, собраны все идентифицированные специалистами произведения поэта. Реализация проекта является очень важной для сохранения и пропаганды литературного наследия нашего народа", - сказала она.

Свое выступление редактор проекта, составитель, автор предисловия книги, поэт и переводчик Салим Бабуллаоглу начал со стихов Мирзы Шафи Вазеха.

По словам Бабуллаоглу, над изданием более пяти лет работали многочисленные специалисты из разных стран, по крупицам собирали контент, проведена большая переводческая и исследовательская деятельность.

"Проект станет отправной точкой к воссоединению творческого наследия Гянджинского мудреца с читателями. Ученые, научные деятели, исследователи наследия Мирзы Шафи Вазеха провели очень большую и трудоемкую работу. Книга имеет большое значение, так как она издана не только на азербайджанском языке, но и на русском и немецком языках. Выход в свет книги - значимое событие в литературной жизни страны. Рекомендую всем читателям ознакомиться с изданием", - отметил Салим Бабуллаоглу, выразив признательность всем, кто работал над изданием.

В своем выступлении вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), депутат Милли Меджлиса, академик Иса Габиббейли дал высокую оценку проекту Xalq Əmanəti.

"Книги, изданные в рамках данного проекта, отличается высоким качеством печати, имеют очень важное значение для нашей истории. Издания служат делу сохранения, пропаганды и передачи грядущим поколениям культурного наследия нашего народа. Полное собрание сочинений Мирзы Шафи Вазеха предоставляет возможность по-настоящему глубоко познакомиться с творчеством великого азербайджанского поэта. Узнать насколько великий поэт очень интересная личность и важная фигура для азербайджанской литературы", - подчеркнул Габиббейли.

Русский поэт, переводчик, литературовед, историк русской Михаил Синельников, работавший над переводом произведений Мирзы Шафи Вазеха, отметил, что его очень многое связывает с Азербайджаном и азербайджанской словесностью.

"Сейчас я мало занимаюсь переводами, пишу в основном свое, занят в качестве составителя многотомной антологии русской поэзии. Однако, получив предложение перевести сочинения удивительного поэта Мирзы Шафи Вазеха, не смог отказаться. Величие замысла книги - соединить и создать исчерпывающее издание произведений Мирзы Шафи Вазеха. Моя работа была трудна, потому что я переводил с немецкого, это такой своеобразный круг, спираль возвращения. Сложно не следовать поэтике, навязанной немецким переводчиком и тем формам, которые он избрал, трудно вновь возвратиться к газели. Работа над переводом сочинений Мирзы Шафи Вазеха доставила мне радость, и я провел дни и ночи над этими стихами, иногда обдумывая одно четверостишье много часов. Как сказал Гёте: "Поэт - это характер". И, в данном случаи, мы столкнулись с именно с выдающимся характером. Как у всех крупных личностей характер очень противоречивый - это и мудрец, и мастер афоризма, и вольнодумец, и верующий, и отважный человек не только в стихах, но и личной жизни... Биография Мирзы Шафи Вазеха фантастична и стихи удивительно разнообразны", - сказал Синельников.

Доктор филологических наук, академик, член-корреспондент НАНА, депутат Милли Меджлиса Низами Джафаров, директор Национального музея Азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви НАНА, академик, депутат Рафаэль Гусейнов, директор Институт фольклора НАНА, академик Мухтар Иманов, переводчик и поэт Орхан Арас и многие другие в своих выступлениях рассказали о значении творческого наследия Мирзы Шафи Вазеха не только в азербайджанской, но в мировой литературе, а также о важности издания полного собрания сочинений великого поэта.

Отметим, что родившийся в 1794 году в древней Гяндже Мирза Шафи Кербелаи Садых оглу писал свои произведения на азербайджанском и персидском языках под псевдонимом Вазех, что означает "выразительный, ясный". Изучив в религиозной школе-медресе основы религии, юный Мирза Шафи глубоко заинтересовался азербайджанской и восточной литературой, суфийской философией. В своих ранних произведениях поэт воспевал такие ценности как величие человеческого духа, любовь и красота. Молодой поэт, с вышедшими из под его пера "Юсифом и Зулейхой", "Саади и шахом", многочисленными газелями и рубаи, афоризмами, дышащими обличительной сатирой и юмором - предстает перед нами как человек предельно храбрый и непреклонный. Однако творчество поэта, его усилия в области просвещения пришлись не по душе религиозным деятелям. Под большим давлением Мирза Шафи был вынужден покинуть родные края и перебрался в Тифлис, в передовой культурный и научный центр Кавказа того времени. Он преподавал в Тифлисской школе один из стилей восточной каллиграфии "насталик", которым владел в совершенстве, а впоследствии - восточные языки и литературу. Поэт организовал в своем доме своеобразный литературный салон "Дивани-Хикмет" ("Собрание мудрых"), который по вечерам посещали многие известные поэты, писатели и философы, среди которых - Мирза Фатали Ахундзаде, ученик и последователь Вазеха. В это же время Мирза Шафи пишет первую хрестоматию азербайджанской поэзии и составляет для Тифлисской гимназии "Татарско-русский словарь" (в соавторстве с И.Григорьвым).

Литературный салон Мирзы Шафи посещал и прибывший на Кавказ немецкий поэт и востоковед Фридрих Мартин фон Боденштедт, бравший у Вазеха уроки персидского и азербайджанского языков. По словам Боденштедта, во время прощания Мирза Шафи подарил ему тетрадь со своими стихами, которые ученик обещает издать в Германии и отправить экземпляр этой книги своему наставнику. Боденштедт в 1850 году издал сборник поэтических произведений "мудреца из Гянджи", как называл он своего учителя, сборник был издан под заголовком "1001 день на Востоке" и имел феноменальный успех в Европе. Через год Боденштедт расширил содержание книги и переиздал ее под названием "Песни Мирзы Шафи". Поэзия азербайджанского поэта, его "песни" в течение 40 лет, прошедших после их публикации в Германии в 1850 и 1851 годах издавались ни много ни мало - 145 раз, были переведены на многие европейские языки и снискали автору поистине мировую славу. Учитывая особенности коммуникации и, в целом, реалии того времени, сегодня трудно представить масштабы славы Мирзы Шафи в Европе. Выдающийся музыкант своего времени, русский пианист и композитор Антон Рубинштейн написал цикл романсов на 12 стихотворений Мирзы Шафи. Эта работа в 1855 году была с одобрением отмечена знаменитым венгерским композитором Ференцем Листом, который оказал поддержку в издании этих романсов, быстро обретших популярность в Европе под названием "Персидские мотивы". Впоследствии тексты этих романсов были переведены с немецкого языка на русский великим русским композитором Петром Ильичом Чайковским и с большим успехом исполнялись легендой мирового оперного искусства Федором Шаляпиным. 5 ноября 1887 года на улицах Берлина были вывешены афиши, извещавшие о том, что в театре Фридриха Вильгельма состоится представление оперетты композитора Карла Мильокера "Песни Мирзы Шафи" (авторство либретто принадлежало Эмилю Полу). О произведениях Вазеха в своих письмах положительно высказывались Толстой и Тургенев.

Наследие Мирзы Шафи Вазеха на немецком языке - учитывая все поэтические тексты, вошедшие в три книги Боденштедта - составляют 351 стихотворных произведения. Произведений, переведенных на русский язык, выполненных преимущественно Н.Гребневым и Л.Мальцевым - около 400. Около половины из них, это различные версии переводов одних и тех же стихотворений. Однако, наряду с оригиналами произведений, число переводов на азербайджанский язык никогда не превышало 100 стихотворений.

В книгу "Полное собрание сочинений" Мирзы Шафи Вазеха, изданную на трех языках - азербайджанском, русском и немецком, собраны все идентифицированные специалистами произведения поэта. Все стихотворения, написанные старонемецкой графикой, были переложены на современный немецкий алфавит. Затем они были сопоставлены со стихотворениями, переведенными с персидского языка, со всеми существующими ныне переводами Вазеха на азербайджанский и русский языки. Были определены недостающие на двух языках стихотворения и подготовлены их подстрочный перевод на азербайджанском и русском языках. Вместе с тем уже существующие стихотворения на азербайджанском и русском языках также были сопоставлены и определены имеющиеся в них "пробелы". Наконец, был подготовлен подстрочный перевод 270 стихотворений на азербайджанском, 180 стихотворений на русском и 15 стихотворений на немецком языке, после чего был выполнен их художественный перевод.

В процессе подготовки данного издания творческая группа тесно сотрудничала со специалистами по немецкому языку, азербайджанскими учеными - исследователями творчества Мирзы Шафи Вазеха: профессором Акифом Байрамом, профессором Фахраддином Вейсалли, Вилаятом Гаджиевым, Юсифом Саваланом. Неоценимая помощь в осуществлении проекта была оказана литераторами и переводчиками из Германии - Орханом Арасом и Карлом Г. Киелем в изложении немецких текстов современным алфавитом и в подготовке художественных переводов на немецком языке. Кроме того, была проделана большая работа видным русским поэтом, много лет активно занимающимся переводами восточной поэзии на русский язык, Михаилом Синельниковым, подготовившим основную часть новых переводов на русский язык, а также азербайджанскими поэтами и переводчиками Ниджатом Мамедовым, автором основной части новых подстрочных переводов и художественных переводов некоторых стихотворений, и Алиной Талыбовой, художественным редактором русской версии издания и переводчиком некоторых стихотворений. Наряду с переводами названных выше переводчиков в книгу включены некоторые известные переводы Н. Гребнева, Л. Мальцева, Ф. Калугина, Б. Маркова,С. Надсона, И. Продана, И. и А. Тхоржевских, П. Чайковского, Н. Эйферт, П. Якубовича, А. Шеллер-Михайлова и В. Луговского. На родном же языке кроме его оригинальных произведений, читатели прочтут Вазеха в переводах Халила Рзы Улутюрка, Балаша Азероглу, Аслана Асланова, Азада Яшара, Пюнхана Азимли и Юсифа Савалана.

После завершения работы над переводами и текстами встала задача композиционной "расстановки" стихотворений Мирзы Шафи Вазеха, точнее, определения принципов составления "Полного собрания сочинений" поэта. В первой из четырех условных книг, были собраны стихотворения Вазеха, написанные им на родном азербайджанском языке, за ними следуют стихотворения поэта на персидском языке. Во второй книге собраны стихотворения Вазеха, включенные в книгу "1001 день на Востоке" - первую книгу стихов Вазеха, изданную в Германии. В первом издании в эту книгу вошло более 40 стихотворений, однако, впоследствии большая часть этих стихов была включена в другие книги, изданные Боденштедтом. Приняв во внимание этот факт, создатели книги приняли решение включить во вторую книгу всего 18 стихотворений. В третью книгу были включены стихотворения, вошедшие ранее в сборник "Песни Мирзы Шафи", и, наконец, в четвертую книгу включены стихотворения, вошедшие в сборник "Из наследия Мирзы Шафи". В версиях на азербайджанском и русском языках циклы или подзаголовки сохранены в соответствии с немецкой версией.

Проект Xalq Əmanəti, осуществляемый ОАО Xalq Bank с 2010 года, служит делу сохранения и передачи будущим поколениям культурного наследия нашего народа. Книги, изданные на трех языках - азербайджанском, английском и русском, дарятся высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана безвозмездно. За прошедшие годы в рамках проекта были изданы художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Микаила Абдуллаева, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Надира Абдуррахманова, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Алекпера Рзагулиева, Кямала Ахмеда, Фазиля Алиева, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова, талантливого скульптора-шехида Самира Качаева; вышли в свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, книга "Монеты Азербайджана" видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли а также трехтомник "Антология ашугской литературы".

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