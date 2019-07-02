Первого октября текущего года в Азербайджане начнется перепись населения. Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend председатель Госкомстата Таир Будагов.

Глава госкомитета отметил, что идет надлежащая подготовительная работа для проведения переписи.

Он подчеркнул, что процесс переписи населения длится 10 дней.

"Включение результатов переписи в программное обеспечение, публикация обобщенных данных продлится до июля 2022 года, - отметил Будагов.

Будагов напомнил, что перепись населения проводится каждые 10 лет.

Отметим, что перепись населения проводится по указу Президента Азербайджана.

Последняя перепись населения была проведена 13-22 апреля 2009 года. Общая численность населения Азербайджана, согласно ее результатам, составила 8 922 447 человек.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!