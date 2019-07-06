Для обеспечения занятости безработных лиц Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, согласно статье 20 закона "О занятости", организует курсы по профессиональной подготовке.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на минтруда, передает Day.Az.

Согласно сообщению, работодатели могут сотрудничать с госслужбой по данному вопросу.

Подготовка организуется сроком на шесть месяцев и финансируются Фондом страхования от безработицы. Организация данных курсов проводится в государственных или других образовательных учреждениях, на деятельность которых выдано специальное разрешение (лицензия).

Вышеназванные курсы организуются на основе трехсторонних (Госслужба занятости, образовательное учреждение, слушатель) или четырехсторонних (Госслужба занятости, образовательное учреждение, слушатель, работодатель) контрактов. Курсы, осуществляемые на основе четырехстороннего контракта, дают возможность работодателям участвовать в процессе образования и подготовки более квалифицированных специалистов.

Для сотрудничества в организации профессиональной подготовки работодатели могут обратиться в Государственную службу занятости.

Телефон: 596-74-36 . E-mail: dmx-peshe@mlspp.gov.az

Координирующее лицо: Рашад Аскерли

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