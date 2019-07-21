7 июля на проходившем в Баку заседании 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО было принято решение о включении исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это событие исторического значения, еще раз утвердившее и поднявшее на международную высоту значимость для мира культурного наследия азербайджанского народа.

На сегодняшний день в список ЮНЕСКО уже вошли азербайджанский мугам (2008 год), искусство азербайджанских ашугов (2009), Новруз (2009 и 2016 годы), традиционное искусство азербайджанского ковроткачества (2010), мастерство изготовления и искусство игры на таре (2012), човган (2013), традиционное искусство изготовления и ношения женского шелкового головного платка кялагаи и его символика (2014), медное производство в Лагиче (2015), культура приготовления и преломления хлебной лепешки - лаваша (2016), традиция приготовления и подачи долмы (2017), мастерство изготовления и искусство игры на кеманче (2017), эпос "Деде-Горгуд" (2018), танец "Яллы" (1928).

Отметим, что такие номинации, как Новруз, кеманча, лаваш и эпос "Деде-Горгуд" Азербайджан инициировал совместно с другими тюркскими странами, а также Ираном.

Следующие на очереди - храм огнепоклонников "Атешгях", мавзолеи в Нахчыване, исторические фортификационные сооружения, расположенные вдоль побережья Каспия.

Но сегодня героем дня является Шеки. Этот азербайджанский город-музей, еще с советских времен являющийся местом паломничества туристов, давно заслуживает быть признанным частью общечеловеческого наследия. В список ЮНЕСКО вошли не только Дворец шекинских ханов, но и весь исторический центр, включая крепость, Караван-сарай, памятники времен Кавказской Албании.

Дворец был построен в XVIII веке. Но с точной датировкой пока не все ясно. Одни источники датируют памятник 1760 годом, другие - 1765-м или 1797-м. Исходя из этого, архитектор и историк архитектуры Микаил Усейнов приводит временной промежуток сооружения дворца - с 1762 по 1797 годы.

Согласно рукописям на фарси под названием "Маддеи-тарих", переведенным в 1979 году Институтом рукописей, строительство дворца началось в 1204 году хиджры (1789/90).

Дворец шекинских ханов был построен как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада, внука Гаджи Челеби.

Фасад дворца богато расписан сюжетными рисунками, отображающими сцены охоты и войны, а также замысловатыми геометрическими и растительными узорами. Роспись же внутренних помещений поражает воображение.

Во дворце всего 2 этажа, 6 комнат, 4 коридора и 2 зеркальных балкона. Все окна и двери - это настоящие шедевры искусства шебеке, созданные с использованием венецианского стекла. Благодаря этому свет, проникающий внутрь помещений дворца, своеобразно преломляется и разукрашивает интерьер загадочными оттенками. Каждый квадратный метр шебеке в среднем состоит из 5000, а в сложных местах - из 14000 деревянных и стеклянных деталей. Части дерева и стекла просто вставлены друг в друга.

Все помещения дворца украшены великолепной росписью в стиле восточной миниатюры. Разнообразию сюжетов невозможно не поражаться, как и буйству красок. На женской половине - это цветы и витиеватые восточные орнаменты, на мужской - сцены сражений и охоты. Особенно богата росписью главная зала дворца, предназначавшаяся для приема гостей. Роспись тут расскажет об оружии ханских войск, одежде воинов, знаменах, военных обычаях и многом другом. Самые старые росписи относятся к XVIII веку, включая картины на потолке верхнего этажа, выполненные Аббас-Кули. Считается, что Аббас-Кули, имя которого сохранилось на стенах дворца, и был архитектором дворца. На первом этаже росписи уже более поздние, датирующиеся концом XIX - началом XX века.

Первоначально дворец состоял из нескольких сооружений, но на сегодня сохранилось только двухэтажное основное здание. Сам дворец считается шедевром зодчества, так как построен без единого гвоздя. Строительные материалы скреплялись особым раствором, рецепт которого сегодня утрачен. Кроме того, были придуманы специальные противосейсмические пояса, благодаря чему чудо азербайджанского зодчества дошло до наших дней целым и невредимым.

Дворец шекинских ханов не раз подвергался реставрации, но это не влияло в значительной степени на его исторический облик. Только краски становились ярче, и солнечные лучи преломлялись, заглядывая сквозь разноцветный лабиринт шебеке, еще загадочнее.

Пишущий об интересных местах в разных уголках мира российский блогер Дмитрий Гусаков несколько лет назад побывал в Шеки и поделился с "Эхо Москвы" своими впечатлениями, очень интересно рассказав о Дворце шекинских ханов.

"Восхитительная роспись покрывает потолки и стены внутренних покоев дворца. Ни одна из комнат не похожа друг на друга, и они имеют разное предназначение, - пишет Гусаков. - Вот, например, в одном зале установлен бассейн для обеспечения прохлады, а журчащий фонтан не позволял подслушать разговоры хана с особо важными гостями и визирем.

Когда-то полы устилали ковры из чистого шелка. Шелк летом холодит (а дворец был летней резиденцией), и в нем никогда не заводятся паразиты и бактерии. Рисунок ковра на полу совпадал с рисунком на потолке. К сожалению, они не сохранились до наших дней. Продуманность строения видна во всем. Высокие пороги защищали владельцев от холодов, а, к примеру, комната канцелярии специально была мало украшена, чтобы ничто не отвлекало работников от труда. Тут работали мужчины. Над канцелярией располагался пустой технический этаж, чтобы сюда не доносились голоса, и люди не отвлекались. У хана Гусейна не было гарема. У него была одна жена и шестеро детей. Кстати, это единственный хан, который не имел гарема".

В 1968 году историческая часть города, называемая "Юхары баш", где и расположен дворец, была объявлена историко-архитектурным заповедником. 24 октября 2001 года дворец, наряду с исторической частью города, был представлен в качестве кандидата на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сентябре 2002 года в рамках проекта "Охраны культурного наследия" была начата реставрация дворца. В августа 2010 года Шеки посетила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, а в июле 2012 года был отмечен 250-летний юбилей Дворца шекинских ханов.

Лала Мамедова

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