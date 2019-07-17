Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2019 год, проведены учебно-методические сборы с командирами и заместителями командиров батальонов, дивизионов соединений и частей воинского объединения. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе сборов были проверены теоретические знания и практические навыки офицеров по боевой подготовке, вождению и стрельбе.

Во время зачетов по физической подготовке и другим специальностям офицеры показали высокие результаты.

В завершении учебно-методических сборов командиры и заместители командиров батальонов и дивизионов выполнили задачи по управлению подразделениями и огнем в ходе учений с боевой стрельбой в ночное время.

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