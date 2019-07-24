Азербайджанцы в очередной раз показали себя c лучшей стороны.

Видео инцидента, случившего в Казахстане, прислали в редакцию oxu.az, передает Day.Az.

По словам очевидцев, возвращавшиеся с рыбалки четверо азербайджанцев увидели горевший на обочине дороги автомобиль. Несмотря на то, что двери машины были закрыты, наши соотечественники сумели вытащить через окно находившегося в машине гражданина России.

Буквально через несколько минут автомобиль взорвался.

Напомним, что недавно братья-азербайджанцы Умуд и Сабир Шириновы спасли семью из горящего автомобиля в Украине.

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