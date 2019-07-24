https://news.day.az/society/1140929.html За минуты до взрыва азербайджанцы спасли россиянина из горящей машины - ВИДЕО
За минуты до взрыва азербайджанцы спасли россиянина из горящей машины - ВИДЕО
Азербайджанцы в очередной раз показали себя c лучшей стороны.
Видео инцидента, случившего в Казахстане, прислали в редакцию oxu.az, передает Day.Az.
По словам очевидцев, возвращавшиеся с рыбалки четверо азербайджанцев увидели горевший на обочине дороги автомобиль. Несмотря на то, что двери машины были закрыты, наши соотечественники сумели вытащить через окно находившегося в машине гражданина России.
Буквально через несколько минут автомобиль взорвался.
Напомним, что недавно братья-азербайджанцы Умуд и Сабир Шириновы спасли семью из горящего автомобиля в Украине.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре