Накануне в Сумгайыте произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, на автомобильной дороге Сумгайыт - поселок Гаджи Зейналабдин на территории Сумгайытского технологического парка столкнулись два автомобиля. 5 человек получил травмы различной степени тяжести - это Гейдар Нагиев (1974 года рождения), Сафиййа Нагиева (1976), Гюльшан Нагиева (2006), Афруз Ибрагимова (1957) и Солтанали Ибрагимов (1958).

Пострадавшие были доставлены в Сумгайытскую больницу скорой помощи. Одна из пострадавших - Афруз Ибрагимова сегодня утром скончалась в больнице.

По факту ведется расследование.

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