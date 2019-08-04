https://news.day.az/society/1144408.html Тяжелая авария в Сумгайыте, одна из пострадавших скончалась
Тяжелая авария в Сумгайыте, одна из пострадавших скончалась
Накануне в Сумгайыте произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, на автомобильной дороге Сумгайыт - поселок Гаджи Зейналабдин на территории Сумгайытского технологического парка столкнулись два автомобиля. 5 человек получил травмы различной степени тяжести - это Гейдар Нагиев (1974 года рождения), Сафиййа Нагиева (1976), Гюльшан Нагиева (2006), Афруз Ибрагимова (1957) и Солтанали Ибрагимов (1958).
Пострадавшие были доставлены в Сумгайытскую больницу скорой помощи. Одна из пострадавших - Афруз Ибрагимова сегодня утром скончалась в больнице.
По факту ведется расследование.
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