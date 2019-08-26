Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана с целью помощи в подготовке к тестовому экзамену 30 августа проведет пробный экзамен для лиц, желающих поступить на госслужбу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Пробный экзамен по группам AA, AB, AC, BA, BB начнется в 10:00.

Кандидаты будут сдавать экзамен в здании ГЭЦ (улица Абдулвахаба Саламзаде, 28).

Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится 30 августа в 09:00.

Зарегистрироваться можно на http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom

На пробном экзамене будут использованы те же тестовые задания по каждой группе, что и на прежних экзаменах.

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