https://news.day.az/society/1150445.html К сведению желающих поступить на госслужбу
К сведению желающих поступить на госслужбу
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана с целью помощи в подготовке к тестовому экзамену 30 августа проведет пробный экзамен для лиц, желающих поступить на госслужбу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.
Пробный экзамен по группам AA, AB, AC, BA, BB начнется в 10:00.
Кандидаты будут сдавать экзамен в здании ГЭЦ (улица Абдулвахаба Саламзаде, 28).
Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится 30 августа в 09:00.
Зарегистрироваться можно на http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom
На пробном экзамене будут использованы те же тестовые задания по каждой группе, что и на прежних экзаменах.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре