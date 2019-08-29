https://news.day.az/society/1151411.html В Агсу начался крупный пожар, в воздух поднят вертолет
В Агсу начался крупный пожар, в воздух поднят вертолет
В Агсу начался пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, пожар начался в горной местности на территории села Кялагаи Агсуинского района Азербайджана.
К тушению пожара привлечены вертолет авиационной группы, техника Государственной службы пожарной охраны и живая сила МЧС.
В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются.
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