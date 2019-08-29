В Агсу начался пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, пожар начался в горной местности на территории села Кялагаи Агсуинского района Азербайджана.

К тушению пожара привлечены вертолет авиационной группы, техника Государственной службы пожарной охраны и живая сила МЧС.

В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются.

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