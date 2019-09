В Губе прошла реализация просветительского проекта "SAY:Unity", организованного общественным объединением İrəli. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе İrəli.

SAY:Unity направлен на обучение работы молодежи в команде и достижение успеха. В рамках проекта более пятидесяти представителей молодежи жили на природе, в палатках, принимали участие в различных семинарах и тренингах, спортивных играх. Для этого были созданы команды - "Alov", "Muğam", "Kəpəz", "Nar", "Qobustan" и "Xarı Bülbül".

Во многих сферах деятельности достичь успеха можно только благодаря слаженной работе всего коллектива. Умением работать в команде - ценное качество, привлекающее работодателей. Воплотить проект без скоординированных действий многих сотрудников невозможно. Поэтому способность выстраивать взаимоотношения с коллегами высоко ценится. Успешное взаимодействие позволяет достичь гораздо лучших результатов за относительно короткий промежуток времени, чем один. Все задачи четко разделены между коллегами в хорошо функционирующей команде. Члены команды дополняют друг друга, создают единую сбалансированную группу, в которой каждый делает то, что может сделать лучше всего, а недостаток навыков компенсируется коллегиальными усилиями. Эффективность любой деятельности оценивается по следующей формуле: продуктивность - качество - затраты ресурсов - надежность. А успешная командная работа предполагает несколько факторов, среди которых...

наладить конструктивный диалог с каждым человеком;

убедительно убедить коллег в правильности предлагаемого решения;

признать свои ошибки и взять чужую точку зрения;

как вести и учитывать задачу, назначенную команде;

ограничить личные амбиции и помочь коллегам;

управлять своими эмоциями и абстрактно от ваших личных симпатий / антипатий.

Председатель İrəli Миргасан Сеидов отметил важность реализации проекта для дальнейшего развития молодежи: "Работа командой предполагает как самостоятельность мышления включенных в нее сотрудников, так и вовлеченность их в общую работу. Команда делает возможным реализацию проектов, которые не под силу одному человеку".

Отметим, что "SAY:Unity" - восьмой проект İrəli в рамках крупного проекта "SAY: Support of Azerbaijan Youth". Ранее были реализованы - "SAY:Könüllülük Akademiyası", "SAY: Green", "SAY:Multikulturalizm", "SAY:Volunteering Festival", "SAY:Solidarity", "SAY:All Star" и "SAY:Cümhuriyyət".

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az

