Федерация гимнастики Азербайджана в рамках предстоящего 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 16-22 сентября, провела акцию по посадке деревьев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Акция по посадке деревьев прошла в парке Национальной арены гимнастики 15 сентября, за день до старта Чемпионата мира.

В мероприятии приняли участие посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, призер Олимпийских игр-1996 в Атланте Яна Батыршина, представители Международной федерации гимнастики (FIG), известные гимнастки, участницы соревнований и их тренеры.

На мероприятии генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде поприветствовала участников акции.

"В рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике мы проводим акцию по посадке деревьев. Сегодня в акции по посадке деревьев наряду с азербайджанскими спортсменками, которые представят нашу страну на Чемпионате, также принимают участие гимнастки из разных стран мира. Как вы знаете, во всем мире вопрос охраны окружающей среды очень актуален. Мы хотим, чтобы спортсмены призвали представителей молодежи охранять природу и окружающую среду", - сказала Нурлана Мамедзаде.

Далее участники акции посадили деревья от имени своей страны. Основная цель проведения данной акции - восстановление экологического равновесия путем посадки деревьев, защита окружающей среды, обогащение атмосферы кислородом, привлечение внимания общественности к охране зеленых насаждений, а также более внимательное отношение людей, особенно представителей молодежи к проблемам экологии.

В беседе с представителями СМИ участники акции отметили важное значение данного мероприятия.

Яна Батыршина, посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике сказала: "Замечательная акция, я впервые в жизни посадила дерево. Могу сказать, что подобные мероприятия объединяют. Понаблюдала за гимнастками: они были очень рады принять участие в акции - это позволило им немного отвлечься от мыслей о Чемпионате мира. Видела, как они улыбались, радовались и были очень счастливы. Это замечательная инициатива, надо проводить побольше таких мероприятий, потому что соревнования очень важные, все нервничают, переживают, а здесь они получили возможность отвлечься. Говоря о Чемпионате, могу отметить, что все понимают, насколько он важен, ведь разыгрываются олимпийские путевки, это последний значимый старт сезона. Организаторы соревнований очень ответственно относятся ко всему".

Рон Галимор, член апелляционного жюри FIG: "Мне кажется, что данная акция по посадке деревьев - это отличная идея. Здесь собрались представители из разных стран мира, и данное мероприятие демонстрирует наше общее отношение к охране природы. Думаю, что через несколько лет, когда мы вновь приедем в Баку, посмотрев на эти деревья, обязательно вспомним приятные дни, которые мы провели здесь".

Зохра Агамирова, гимнастка, представляющая Азербайджан на 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике: "Счастлива, что Чемпионат мира проходит в нашей стране. Завтра уже стартуют соревнования, и перед ними проведена замечательная акция. Рада, что организовано подобное мероприятие, целью которой является привлечь внимание людей к охране зеленых насаждений. Что касается соревнований, то к ним мы готовимся ежедневно. Члены сборной поддерживают друг-друга, и мы будем стараться, чтобы все прошло хорошо".

Наталия Козел, польская гимнастка, участница 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике: "Замечательная идея провести такую акцию перед Чемпионатом мира, рада принять в ней участие. Атмосфера здесь потрясающая, великолепные люди и организация".

Вафа Бекярова, тренер команды Азербайджана в групповых упражнениях: "Для меня этот Чемпионат мира имеет большое значение - 14 лет назад, когда в Баку был впервые проведен Чемпионат мира, я принимала в нем участие в качестве гимнастки, и даже от имени спортсменов произнесла клятву. В этот раз я участвую в качестве тренера команды в групповых упражнениях. Конечно, соперников на Чемпионате много, но мы сделаем все, чтобы достойно представить Азербайджан. И конечно, наша мечта - получить лицензии на Олимпийские игры в Токио".

Отметим, что спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике. В зале Национальной арены гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.

На Чемпионате выступят более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Азербайджан на соревнованиях представят девять спортсменок, в индивидуальной программе - Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли - Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

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