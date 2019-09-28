https://news.day.az/society/1160830.html Удостоверения личности в Азербайджане будут выдаваться по-новому
Удостоверения личности в Азербайджане будут выдаваться по-новому
Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ по выдаче удостоверений личности. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на МВД, передает Day.Az.
Согласно приказу, с 1 ноября этого года удостоверение личности гражданина Азербайджана будет выдаваться независимо от места прописки.
Отметим, что согласно соответствующему указу Президента Азербайджана общегражданские паспорта с электронным носителем выдаются с 2013 года в каждом Центре "ASAN" или территориальной структуре полиции независимо от места прописки.
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